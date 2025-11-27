توثيق: القوات الإسرائيلية تعدم شابين من مسافة صفر بعد تسليم نفسيهما في جنين وتحتجز جثمانيهما

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحيّ بشكل مباشر تجاه الشابين من مسافة الصفر، في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين. وسارع جيش الاحتلال الإسرائيليّ إلى إصدار بيان، أقرّ من خلاله بأن عناصره أطلقت النار على شخصين بجنين، سلّما نفسيهما لقوّاته.

الشابان اللذان أُعدِما وهما مُحتجزان ومن دون تشكيل أيّ خطر على عناصر الاحتلال (تصوير شاشة)

أعدمت قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، الخميس، شابّين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عقب تسليم نفسيهما إلى قوّاتها، وفيما كانا غير مسلّحين، بل إنّهما أكّدا ذلك، بحسب توثيقات أظهرت ارتكاب الجريمة، إذ خرجا رافعين لأيديهما، كما أنهما رفعا ملابسهما للكشف عن أنهما لا يحملان أيّ شيء من شأنه تهديد عناصر الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، قد أبلغتها باستشهاد الشاب المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاما) والشاب ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاما) برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجاز جثمانيهما". كما عمدت قوّات الاحتلال إلى التنكيل بجثمانيهما بجرّافة كانت مرافقة لعناصر الاحتلال خلال عمليّتها العسكرية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحيّ بشكل مباشر تجاه الشابين من مسافة الصفر، في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنينن فيما أكّد محافظ جنين، كمال أبو الرُّب، أن "الجيش الإسرائيلي لم يسمح لأحد بالاقتراب من الشابين الفلسطينيين اللذين أعدمهما بدم بارد، ومنع سيارات الإسعاف من نقلهما".

الشهيدان؛ المنتصر بالله عبد الله ويوسف عصاعصة

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل الإعلام، ووثّقت الجريمة، إعدام قوات الاحتلال الشابين بإطلاق الرصاص من مسافة صفر، عقب تفتيشهما عند خروجهما من داخل أحد المخازن التجارية.

توثيق يُظهر قيام الجيش الإسرائيلي بإعدام شابّين من مسافة صفر بعد تسليم نفسيهما لقوّاته في #جنين، ومن دون تشكيلهما أدنى خطورة.



وسارع جيش الاحتلال الإسرائيليّ إلى إصدار بيان، أقرّ من خلاله بأن عناصره أطلقت النار على شخصين بجنين، سلّما نفسيهما لقوّاته عقب خروجهما من منزل كان محاصرا، كما ادّعى أن الجريمة قيد التحقيق.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "في وقت سابق من مساء الخميس، وخلال عملية نفذتها قوات ’حرس الحدود’ والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين... عملت القوات على اعتقال مطلوبين نفذوا أعمالًا إرهابية، شملت إلقاء عبوات ناسفة، وإطلاق نار على قوات الأمن".

وأضاف أن "المطلوبين ينتميان إلى التنظيمات الإرهابية في جنين".

وقال إن "القوات دخلت المنطقة، وأغلقت المبنى الذي كان يقيم فيه المشتبه بهم، وبدأت إجراءات تسليم استمرّت عدة ساعات، وبعد استخدام أداة هندسية على المبنى، غادر المطلوبان".

وأكّد بيان جيش الاحتلال أنه "بعد مغادرتهما المبنى، أُطلقت النار عليهما".

وزعم أن "القادة الميدانيين يجرون تحقيقًا في الحادثة (الجريمة)، وسيتم إحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها"، علما بأن جيش الاحتلال لطالما لم بحاسب عناصرَ مُجرمة في جيشه، كانت قد ارتكبت جرائم مماثلة من دون أدنى محاسبة، وبمساءلة رمزية فحسب.

وكانت مصادر محلية قالت إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي وداهمت أحد المنازل تبعتها تعزيزات عسكرية إلى الحي الواقع في محيط مخيم جنين.

وقبل ذلك، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال وقوات خاصة "مستعربون"، حاصرت منزلا وأطلقت الرصاص الحي تجاهه والرصاص الثقيل من الطائرات الحربية، فيما هدمت جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال باب المخزن الرئيسي في المنزل، وأجبرت شابين على الخروج منه.

وقال وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير، إنّه "يقدم دعمه الكامل لمقاتلي ’حرس الحدود’ والجيش الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على... مطلوبين خرجا من مبنى في جنين".

وأضاف أن العناصر مُنفّذي جريمة الإعدام، "تصرّفوا تمامًا كما يُتوقَّع منهم، ويجب القضاء على المخرّبين"، على حدّ وصفه.

رواية عناصر الاحتلال تناقض توثيق جريمة الإعدام

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، رواية عناصر الاحتلال التي نفّذت الإعدام، بالتحقيق الأوليّ، والتي تخالف التوثيقات التي وثّقت الجريمة كاملة، ففي حين أظهرت المقاطع المصوّرة بشكل واضح أن الشابين كانا رافعين لأيديهما، كما رفعا الجزء العلويّ من الملابس التي يرتديانها؛ قال مُرتكبو الجريمة: "عندما خرجا (الشهيدان) بدأنا بإجراء عمليات تفتيش أمنية لهما، ولم نكن نعرف إن كانا يحملان أسلحة أو متفجرات، وبدأنا بتوجيههما، فتصرّفا خلافًا للتعليمات التي تلقّياها".

وخلافا لذلك، أظهرت المقاطع استسلاما كاملا من قِبل الشابين قبل أن يُعدما، كما أنّهما تعرّضا لاعتداء بالضرب والركل من قبل عناصر الاحتلال، بالإضافة إلى أنهما كانا مُحاطيْن من كلّ اتّجاه بالعديد من عناصر قوات الاحتلال الذين كانت بنادقهم مصوّبة بشكل مباشر ومن مسافة صفر نحو رأسيهما.

وأضاف عناصر الاحتلال أنه "في لحظة ما، قرر أحدهما دخول المبنى خلافًا للتعليمات، فدخل الآخر خلفه، ولذلك أُطلق النار عليهما".

وفي حين أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنّ العناصر "الذين عملوا في الحدث، كانوا يحملون كاميرات مثبّتة على خوذاتهم"، وأن "الكاميرات ستُفكَّك لأغراض التحقيق القيادي، وسيتمّ فحصها"؛ قالت إنه "في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كانت الكاميرات مُفعّلة، وتُصوّر وقت الحادثة (ارتكاب الجريمة)".

وأضافت أن "التحقيق يُجرى حاليًا بشكل مشترك بين قائَدي ’حرس الحدود’ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولواء منشيه التابع للجيش الإسرائيلي، والذي وقع الحدث تحت قيادته".

وذكرت أنه "في هذه المرحلة، يُجرى تحقيق قيادي فقط من دون إجراء تحقيق جنائي، وفي حال تحول الحدث إلى تحقيق جنائي، فلا يزال من غير الواضح من سيُجري التحقيق فيه، لأنه يتعلق بجنود ’حرس الحدود’ (ضباط الشرطة)، الذين يعملون تحت قيادة الجيش الإسرائيلي وفي منطقة خاضعة لمسؤولية الجيش".

وبحسب تقرير إذاعة الجيش، فإنّ "قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش)، يزعم أنه يُتوقع أن يصل الحدث إلى الشرطة العسكرية في حين ترى الأخيرة أنه ينبغي التحقيق فيه من قِبل ’ماحش’".

كما لفت التقرير إلى أنه "يُرجَّح أن يكون المدعي العام، إيتاي أوفير، هو من سيُطلب منه اتخاذ قرار بشأن (الإعدام)".

إعدام "يرتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن "جريمة إعدام الشابين المنتصر بالله عبد الله ويوسف علي عصاعصة في جنين، ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتندرج ضمن حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا، والتي تلخّص نهج الاحتلال التاريخي في ممارسته لعمليات الإعدام ’خارج نطاق القانون’".

وأضاف أن "هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة ممنهجة ومتصاعدة من أعمال الإعدام التي تُمارسها قوات الاحتلال، والتي تترافق مع مساعٍ تشريعية في دولة الاحتلال لسنّ قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".

وشدّد على أن "هذه الممارسات تؤكد أن سلطات الاحتلال لا تحتاج إلى أي إطار تشريعي إضافي لتنفيذ عمليات القتل، بما فيها الاغتيالات، والإعدامات الميدانية، والإعدام البطيء داخل السجون، إذ أن هذه الانتهاكات تُرتكب منذ عقود بشكل ممنهج".

وأضاف أن "تصاعدًا غير مسبوق وثقته المؤسسات منذ حرب الإبادة، في تعمد قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات عدام بحق مواطنين أثناء محاولة اعتقالهم، وهنا نجدد مطالبتنا للمنظومة الحقوقية الدولية أنّ تخرج من حالة العجز التي طالت دورها بعد حرب الإبادة بشكل غير مسبوق، ووضع حد للحالة الاستثناء التي منحتها دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لدولة الاحتلال".

وأشار رئيس نادي الأسير إلى أن "التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، والتي تضمّنت تأييدًا صريحًا للجريمة، تمثّل دليلًا إضافيًا على تورّط أعلى مستويات السلطة في التحريض على القتل والإبادة، وعلى تبنّي سياسة رسمية تقوم على التطهير العرقي وإلحاق الأذى الجسيم والمتعمّد بالفلسطينيين".

وختم الزغاري بالقول، إن "الشابين اللذين جرى إعدامهما هما أسيران سابقان تعرّضا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال، وأن أحدهما شقيق شهيد الحركة الأسيرة خالد عبد الله، الذي تُوفّي في سجون الاحتلال في آذار/ مارس الماضي".

من جانبها، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، بفتح تحقيق دولي "عاجل ومستقل" في إعدام الجيش الإسرائيلي شابين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك "جريمة حرب كاملة الأركان".

جاء ذلك في بيان لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة، تعقيبا على مقطع مصور تداولته منصات إعلامية فلسطينية، يظهر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار من مسافة صفر، نحو شابين فلسطينيين، في جنين، بعد أن رفعا أيديهما واستسلما للجيش.

وأدانت المنظمة "الجريمة البشعة" للقوات الإسرائيلي بحق الشابين، موضحة أن ذلك جرى "رغم استسلامهما الكامل، ودون أن يشكّلا أي تهديد أو خطر على جنود الاحتلال"، مضيفة أنها "انتهاك صارخ وسافر لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية".

وقالت إن قتل الشابين يدخل في إطار "القتل العمد المحظور، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان".

وطالبت منظمة التحرير، بفتح تحقيق "دولي عاجل ومستقل" في تلك الجريمة، ودعت إلى "إحالة ملف الجريمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم القتل الممنهج في عموم الضفة الغربية".

وقالت حركة حماس في بيان، إن "إعدام الاحتلال لشابين أعزلين في جنين بدمٍ بارد، رغم خروجهما من المنزل دون أن يُشكّلا أي تهديد، يكشف مجددا العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال، واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني، خارج كل القوانين والأعراف الإنسانية".

وأضافت: "ننعى شهيدي جنين وكل شهداء شعبنا، ونؤكد أن هذه الجريمة حلقة جديدة في مسار إبادة وتصفية ممنهجة يتبناها الاحتلال تستهدف شعبنا في الضفة ضمن محاولة بائسة لتنفيذ مخطط الضم والتهجير".

وتأتي الجريمة فيما يشهد شمالي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، عدوانا عسكريا إسرائيليا موسّعا، يتركز في طوباس، حيث فرض الاحتلال حظر تجول وسط انتشار مكثف لقواته في غالبية مناطق المحافظة، يتخلله عمليات اقتحامات منازل واعتقالات واحتجاز للفلسطينيين، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

ويمتدّ العدوان ليشمل محافظة جنين، حيث أعلن جيش الاحتلال أن قوات "المستعربين" التابعة لقوات "حرس الحدود"، شرعت بحملة ميدانية داخل مدينة جنين ضمن عملية "خمسة أحجار" التي يقول إنها تهدف إلى "إحباط الإرهاب"، شماليّ الضفة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مروحيات قتالية من سلاح الجو توفّر غطاءً ودعمًا جويًا لوحدات الكوماندوز العاملة في المنطقة بالتوازي مع العملية، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نقلت عشرات المعتقلين من محافظة طوباس إلى موقع ميداني، حيث أُجريت معهم تحقيقات ميدانية في ظروف قاسية.