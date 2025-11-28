مصابة إثر شجار تخلله دهس في الناصرة وإصابة خطيرة طعنا بالطيبة

أسفر شجار وقع في الناصرة عن إصابة شابة بجروح خطيرة جراء تعرضها للدهس، فيما أصيب رجل (45 عاما) بجروح خطيرة بجريمة طعن في الطيبة.

أُصيبت شابة في الرابعة والعشرين من عمرها، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضها للدهس إثر وقوع شجار في مدينة الناصرة، اليوم الجمعة.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى الموقع، إنه "تلقّى بلاغا، عند الساعة 14:43، يُفيد بإصابة امرأة في الناصرة".

وأضاف أن أفراده "يقّدمون العلاج الطبي اللازم، وينقلون امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا إلى المستشفى ’الإنجليزي’ في حالة خطيرة، بسبب إصابات في جسدها"، لافتا إلى أنّها "في وعيها".

وفي مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، أصيب رجل (45 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "مئير" لاستكمال العلاج.

وقال البراميديك عنان حلف، إنه "تلقينا بلاغا حول إصابة شاب في حادثة عنف، ومع وصولنا إلى المكان كان بوعيه ويعاني من إصابة اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

20 قتيلا خلال الشهر الجاري

وارتُكبت 20 جريمة قتل في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والقتلى بالإضافة إلى الجريمة في كفر ياسيف والتي أسفرت عن مقتل الفتى نبيل أشرف صفية، هم: بلال عطوة الأعسم من تلّ السبع بالنّقب، وسامي مغربي من الرملة وقد قُتل في تركيا، وصباح أبو القيعان من جت المثلث، وباسل فرعوني من الناصرة، وأشرف وعبد الله أبو مديغم من رهط، وميثم زيود من مصمص، ويوسف الأطرش من الرملة، وتهليل عامر من كفر قاسم، ومحمد خلايلة من مجد الكروم، وصالح عابد صليبي من الناصرة، وأمير الوحواح من اللد، وحسين سموني من يافا، والشقيقين محمد ووليد مغربي من الرملة، ومراد يوسف من حيفا، وعبد الفتاح صبيحات من سالم، وأمين إغبارية من أم الفحم.

236 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 236 شخصا، منذ مطلع العام وحتى اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 117 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ستة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة. كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.