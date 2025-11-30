نتنياهو يقدم لهرتسوغ طلبا بالعفو من تهم فساد

مصادر في ديوان هرتسوغ: طلب العفو الذي قدمه نتنياهو "غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة"، لكن نتنياهو امتنع عن تحمل مسؤولية شخصية عن المخالفات الواردة في لوائح الاتهام ضده* لبيد لهرتسوغ: العفو مشروط باعتراف نتنياهو بالتهم والتنحي فورا

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، طلبا إلى رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بالعفو عنه من تهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، التي يحاكم بسببها.

وقدم طلب العفو إلى الدائرة القضائية في ديوان الرئيس الإسرائيلي وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، ونُقلت إلى دائرة العفو في وزارة القضاء التي ستقدم وجهات نظر قانونية بشأن طلب نتنياهو، وبعد ذلك يتم نقلها إلى المستشارة القانونية في ديوان رئيس الدولة كي تجهز وجهة نظر قانونية أخرى تُقدم إلى هرتسوغ.

وذكرت مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي أن طلب العفو الذي قدمه نتنياهو "غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة"، وبعد أن يتلقى هرتسوغ جميع وجهات النظر القانونية "سيدرسها بمسؤولية وبشكل عميق"، وفق بيان صادر عن ديوان الرئيس.

وشمل طلب نتنياهو بإصدار عفو عنه وثيقتين، الأولى عبارة عن رسالة موقعة من محاميه، ورسالة وقع عليها نتنياهو، ونشرهما ديوان رئيس الدولة "إثر أهمية الطلب غير العادية".

وكتب نتنياهو في رسالته التي أرفقها بطلب العفو، أنه "أتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقا من إدراك تبعات كافة الأحداث. ولذلك، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة، أعتقد أن المصلحة العامة تستدعي أمرا آخر".

وأضاف نتنياهو، الذي امتنع عن تحمل مسؤولية شخصية عن المخالفات الواردة في لوائح الاتهام ضده، أنه "ملتزم بفعل أي شيء من أجل لأم الانقسامات، وتحقيق وحدة في الشعب وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وهكذا أتوقع أن يفعل جميع رؤساء أذرع الدولة".

وتابع أنه "في السنوات الأخيرة تصاعدت التوترات والخلافات بين فئات الشعب وبين سلطات الدولة المختلفة. وأدرج أن الإجراء الجاري بخصوصي تحول إلى مناكفات شديدة. وانطلاقا من مسؤولية عامة كرئيس حكومة ومحاولة تحقيق المصالحة بين فئات الشعب، فلا شك لدي في أن إنهاء المحاكمة سيساعد إلى خفض قوة ألسنة اللهب في النقاش الجاري حولها".

واعتبر نتنياهو أنها "مقابل جميع التحديات الأمنية والفرص السياسية الماثلة في هذه الأيام أمام دولة إسرائيل. وواضحة حاجة رئيس الحكومة إلى أن يخصص منذ الآن فصاعدا كل قوته وجهده ووقته من أجل قيادة دولة إسرائيل في هذه الأيام التاريخية".

وكرر أن "دولة إسرائيل تقف أمام فرصا ذهبية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير جذري للشرق الأوسط كله، وذلك إلى جانب مخاطر وتهديدات وتحديات. وفي هذا الوضع، توجد مصلحة عامة من الدرجة الأولى أن يتمكن رئيس الحكومة تخصيص كل وقته وجهده من أجل الانشغال بهذه المهمات الكبيرة".

وتابع نتنياهو أن "منح العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالعمل على لأم الانقسامات، وكذلك العمل في قضايا أخرى، مثل جهاز القضاء ووسائل الإعلام. وهذه قضايا هو ممنوع من التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية بشأنه".

واستطرد نتنياهو أنه "ترددت كثيرا بهذا الخصوص. لكن ما حدث في الفترة الأخيرة حسم الأمر. وبسبب قرار نابع من هيئة القضاة التي تنظر في الملف، أنا مطالب بأن أدلي بشهادة ثلاث مرات في الأسبوع. وهذا طلب مستحيل لم يطالب به أي مواطن آخر في إسرائيل".

وأضاف أنه "كذلك يمثل أمام أعيني توجهات الرئيس ترامب المتكررة لرئيس الدولة. لقد دعا الرئيس ترامب إلى إنهاء المحاكمة فورا، كي أتمكن سوية معه بشكل أكبر من دفع مصالح حيوية المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة، في نافذة الفرص التي ثمة شك إذا كانت ستتكرر".

وحسب نتنياهو، فإنه يتوقع تطورات "غير عادية" في الشرق الأوسط قريبا، وأن "بإمكان الرئيس إصدار عفو من أجل حماية مصالح عامة واسعة، مثل صلاحية ملك إنجلترا، والرئيس الأميركي نيكسون حصل على عفو قبل إدانته"، وأن لنتنياهو يوجد "إسهام هائل لدولة إسرائيل ومواطنيها".

لبيد لهرتسوغ: العفو مشروط باعتراف نتنياهو بالتهم والتنحي

وقال وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إنه "أؤيد طلب العفو الذي قدمه رئيس الحكومة نتنياهو إلى رئيس الدولة هرتسوغ، وأدعو الرئيس إلى الاستجابة له وإنهاء التهم التي كانت وليدة خطأ وأحدثت شرخ شديد يقسم الشعب. وتواجه إسرائيل اليوم واقعا أمنيا معقدا وغير مسبوق، وأعداء قدامى يحاولون ترميم قوتهم، فيما قوى جديدة في المنطقة تحاول الصعود بهدف تهديد أمن دولة إسرائيل".

من جانبه، دعا رئيس المعارضة، يائير لبيد، هرتسوغ إلى عدم إصدار عفو بدون تنحي نتنياهو فورا عن الحياة السياسية، وقال مخاطبا هرتسوغ في بيان، أنه "لا يمكنك منح عفو لنتنياهو من دون اعترافه بالتهم والتعبير عن ندم والتنحي فورا عن الحياة السياسية".

وقال رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، إنّ "دولة إسرائيل وُضعت في السنوات الأخيرة، في حالة من الفوضى، وعلى شفا حرب أهلية تُهدد وجودها"، مضيفا أنه "لإنقاذ إسرائيل من هذه الفوضى، سأدعم اتفاقًا مُلزمًا يتضمن اعتزالًا سياسيًا محترمًا مع انتهاء المحاكمة".

وأضاف في البيان الذي لم يذكر فيه اسم نتنياهو صراحة، أنه "بهذه الطريقة، يُمكننا تجاوز هذه المرحلة، والتوحُّد، وإعادة بناء الدولة معًا".

وقال رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، إن "المذنب فقط يطلب عفوا. وبعد ثماني سنين من المحاكمة، وفيما الملفات ضده لم تنهَر، نتنياهو يطلب العفو. والصفقة الوحيدة المطروحة الآن هي أن يتحمل نتنياهو المسؤولية، ويعترف بالذنب، ويغادر السياسة ويحرر الشعب والدولة، وهكذا فقط تتحقق الوحدة في الشعب".

بدوره، أعلن رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن "التزام الصهيونية الدينية بإصلاح في جهاز القضاء سيستمر بشكل موضوعي من دون علاقة مع عفو لنتنياهو. وواضح لكل عاقل أن نتنياهو ملاحق طوال سنين من جانب جهاز قضاء فاسد حاك ضده ملفات سياسية، ولذلك أدعو الرئيس إلى الاستجابة لطلب العفو".