خروقات إسرائيلية متواصلة في سورية: توغّلان في القنيطرة ومسيّرة تقصف في بلدة بيت جن بريف دمشق

شنّت مسيّرة إسرائيليّة قصفا في بلدة بيت جن بريف دمشق، فيما توغّلت في محافظة القنيطرة السورية، وذلك في مواصلة لخروقاتها واعتداءاتها.

وأفادت مصادر محلية بأنّ "مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، تستهدف تلة باط الوردة في بلدة بيت جن بريف دمشق".

وذكرت بعض المصادر أنّ "مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت الطريق الواصل بين بلدة بيت جن وتلة باط الوردة بـ3 غارات من دون تسجيل أي إصابات".

ونفّذت إسرائيل، توغلين جديدين في محافظة القنيطرة في تجاهل لمساعي التهدئة الأميركية التي يعمل عليها الرئيس دونالد ترامب، وفق إعلام سوري رسمي.

والإثنين الماضي، طالب ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشال"، إسرائيل بالمحافظة على "حوار قويّ وحقيقيّ" مع دمشق، وضمان عدم حدوث "أيّ شيء من شأنه أن يتعارض مع تطوّر سورية إلى دولة مزدهرة".

وجاء تحرُّك ترامب عقب المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بلدة بيت جن بريف دمشق جنوبي سورية، الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية ("سانا") بأن "دورية للاحتلال الإسرائيلي توغّلت، اليوم الأربعاء، من نقطة العدنانية باتجاه قرى ريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت أن الدورية "تمركزت في قرية أم عظام، عند مفترق الطرق المؤدي إلى قريتي المشيرفة والسعايدة وإلى قرية رويحينة، وأقامت حاجزا مؤقتا في الموقع".

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك "تزامن ذلك مع توغّل 3 آليات للاحتلال باتجاه قرية رويحينة جنوبي القنيطرة".

وتدين دمشق انتهاكات إسرائيل المتكرّرة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

ومؤخرا تصاعدت انتهاكات إسرائيل في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات في أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد.

وفي الأشهر الماضية، عُقدت لقاءات إسرائيلية - سورية في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية، تضمن انسحاب تل أبيب من المنطقة السورية العازلة، التي احتلتها في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

لكن وزير الأمن الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، عَدّ في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن تل أبيب ليست على مسار السلام مع سورية.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكّل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية، قتلت مدنيين، ودمّرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.