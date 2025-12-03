رئيس حكومة لبنان: المحادثات في إطار لجنة وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام مع إسرائيل

قال سلّام إن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءا من أي عملية تطبيع مع إسرائيل، والتي يجب أن تتبع اتفاقية سلام، مضيفا أنه إذا التزمت الدولتان بخطة السلام العربية لعام 2002، "فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا لا نزال بعيدين".

رأى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن المحادثات في إطار لجنة وقف إطلاق النار، التي انضمّ إليها ممثلان مدنيان إسرائيلي ولبناني، لم تصل بعد إلى مرحلة محادثات "سلام".

وقال سلام في حديث لوكالات أنباء، إن "لجنة وقف إطلاق النار هي المنتدى...لتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "لم نصل بعد إلى مرحلة محادثات السلام".

وقال سلّام إن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءا من أي عملية تطبيع مع إسرائيل، والتي يجب أن تتبع اتفاقية سلام.

وأضاف للصحافيين أنه إذا التزمت الدولتان بخطة السلام العربية لعام 2002، "فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا لا نزال بعيدين".

وأعلن سلّام أن بلاده منفتحة على قيام لجنة مراقبة وقف إطلاق النار من التحقق من عملية نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان.

وقال سلام في تصريحاته: "أبلغنا اللجنة بأننا جاهزون لأن تقوم (...) بإجراءات التحقق ميدانيا كلما كان لديهم أي قلق أو شكوك، ونحن منفتحون على التحقق" من قبل اللجنة.

وفي وقت سابق الأربعاء، شارك مندوبان مدنيان لبناني وإسرائيلي في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "الميكانيزم" بين حزب الله وإسرائيل؛ وفق ما أفاد مصدر قريب من المحادثات، وذلك في أول لقاء مباشر بين البلدين منذ عقود.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن لجنة "الميكانيزم" أنهت اجتماعها في الناقورة، وقد شارك مدني للمرة الأولى كرئيس للوفد اللبناني وهو السفير السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم، إلى جانب ضباط من الجيش اللبناني بقيادة قائد قطاع جنوب الليطاني نيكولاس تابت.

وركّز الجانب اللبناني في الاجتماع على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ القرار 1701.

وقال مصدر مطّلع على المحادثات، إن الاجتماع عقد في مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" في بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان. وأشار إلى أن الموفدة الأميركية الخاصة إلى لبنان مورغان أورتاغوس شاركت في الاجتماع.

وتتألف اللجنة الخماسية من ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا و"يونيفيل".

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان الرئاسة اللبنانية تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد بلاده إلى اللجنة التي كانت إلى الآن تتألف من ممثلين عسكريين. فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أوعز لمجلس الأمن القومي بإرسال مندوب للقاء مسؤولين اقتصاديين في الحكومة اللبنانية. وذكر أن "الحديث يدور عن ترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية والتعاون بين إسرائيل ولبنان".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول سياسيّ إسرائيليّ، قوله إنه "لا يوجد ضغط أميركي إنما تنسيق مشترك".