مصرع شاب و5 إصابات في حادث طرق على شارع 6 قرب الطيبة

أسفر حادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع 6 قرب مدينة الطيبة عن مصرع شاب وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه وأصيب 5 أشخاص بجروح طفيفة في حادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع 6 باتجاه الجنوب قرب مدينة الطيبة، مساء الخميس.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وأقر وفاة شاب بعد فشل محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته، وقدم العلاجات الأولية لخمسة مصابين وصفت حالتهم بالطفيفة.

ونقل المصابون إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا شابا وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات خطيرة في جسده، وقد قدمنا العلاجات الأولية وعمليات إنعاش متواصلة له إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته، كما قدمت طواقم أخرى العلاجات الأولية لخمسة مصابين بحالة طفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في مسلك الشارع نفسه.

يشار إلى أن 427 شخصا بينهم 142 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت في شوارع البلاد منذ مطلع العام؛ وفق آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".