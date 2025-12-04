3 إصابات خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب وادي سلامة.. مصاب برصاص الشرطة في باقة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت عند مدخل بلدة رأس العين بين بلدتي الرامة ووادي سلامة عن إصابة 3 شبان بجروح وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 3 شبان، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار عند مدخل قرية رأس العين الواقعة بين بلدتي الرامة ووادي سلامة شمالي البلاد؛ مساء الخميس.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة، الذين عانوا من إصابات اخترقت أجسادهم.

من مكان جريمة إطلاق النار عند مدخل قرية رأس العين الواقعة بين بلدتي الرامة ووادي سلامة شمالي البلاد



ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وقال المضمد أحمد حاج، إنه "رأينا 3 مصابين عانوا من إصابات خطيرة اخترقت أجسادهم وأحدهم لم يكن بوعيه الكامل، وقد قدمنا لهم علاجات أولية منقذة للحياة ثم جرى نقلهم إلى المستشفى بحالة خطيرة ومستقرة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن "الخلفية جنائية" من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

باقة الغربية: من مكان إطلاق عناصر الشرطة الإسرائيلية النار على شاب وإصابته بجروح متوسطة



وفي باقة الغربية، أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار من عناصر شرطة في المدينة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

ولم تتضح ملابسات وخلفية إطلاق عناصر الشرطة النار على الشاب، فيما لم يصدر عنها أي تعقيب.