استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال اقتحام أودلا جنوب نابلس

أفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة شاب (34 عاما) بالرصاص الحيّ بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى، خلال مواجهات مع الاحتلال في أودلا، ليستشهد بعد وقت وجيز، متأثّرا بإصابته.

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب إصابته بالرصاص الحيّ بالرأس، خلال اقتحامها قرية أودلا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة شاب (34 عاما) بالرصاص الحيّ بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى، خلال مواجهات مع الاحتلال في أودلا، لتُقرّ وفاته هناك.

وأفادت مصادر محليّة، بأنّ الشهيد برصاص الاحتلال في بلدة أودلا، هو بهاء عبد الرحمن راشد.

الشهيد بهاء عبد الرحمن راشد

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط القرية ومحيط المسجد القديم في أودلا، وأطلقت الرصاص الحيّ وقنابل الغاز السامّ والصوت تزامنا مع خروج المصلين من المسجد.

لحظة الإعلان عن استشهاد الشاب بهاء عبد الرحمن راشد، بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه في بلدة #أودلا، جنوب #نابلس.



للتفاصيل: https://t.co/erGosUOuRZ pic.twitter.com/KMW1Kjvg7i — موقع عرب 48 (@arab48website) December 5, 2025

وأدّى ذلك إلى اندلاع مواجهات، وإصابة شاب بالرصاص الحيّ بالرأس، ليستشهد بعد وقت وجيز من إصابته.

هذا، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت مهند حامد محمد حمايل.

جانب من قوّات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة أودلا

وتشهد محافظات شمالي الضفة الغربية، منذ الأسبوع الماضي، اقتحامات للجيش الإسرائيلي واسعة النطاق ضمن ما أطلقت عليه تل أبيب اسم عملية "خمس حجارة" التي تستهدف مدن طوباس وعقابا وطمون والفارعة وتياسير.

ويشير محلّلون إلى أن العملية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة، مع تكامل دور المستوطنين في تنفيذ سياسات التوسع الاستيطانيّ، وفرض القيود على حرية الحركة للسكان المدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن ألف و88 شخصا، وإصابة قرابة 11 ألفا، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.