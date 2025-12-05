إسرائيليات | أخبار
05/12/2025 - 15:49

الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال عمليّة "خمسة أحجار" بعدوانه شمالي الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، استكمال عمليّة "خمسة أحجار" شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، والتي شملت اعتقال عشرات الأهالي.

عنصر بجيش الاحتلال يعتقل أحد الأهالي في الضفة (Getty Images)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استكمال عمليّة "خمسة أحجار" شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي شملت اعتقال عشرات الأهالي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنّ "قوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الكوماندوز ولواء منشيه ولواء السامرة (الضفة الغربية) وسلاح الجوّ؛ استكملت إلى جانب قوات الشاباك وحرس الحدود، عملية ’خمسة أحجار’ لإحباط الإرهاب في شمال السامرة (الضفة الغربية المحتلة)، خلال الأسبوعين الماضيين".

وذكر أنه "في إطار العملية، قضت القوات على ستة (من الأهالي)، واعتقلت عشرات المطلوبين، واستجوبت عشرات المشتبه بهم".

"كما عُثر على مئات آلاف الشواكل المخصصة لتمويل الأعمال الإرهابية، وعشرات الأسلحة، بما في ذلك مسدّسات وبنادق وبنادق ’إم-16’ و’كارلو’، وذخيرة، وسكاكين"، بحسب بيان الجيش.

وقال الجيش الإسرائيليّ، إنه "بالإضافة إلى ذلك، نُفذت أكثر من 30 غارة جوية مُحدّدة، وعدة عمليات مشتركة بالتعاون مع سلاح الجوّ، لدعم القوات العاملة في المنطقة".

وذكر أن "مقاتلي وحدة ’ماجلان’ عثروا في منطقة قريتَيّ طمون وفرع على أسلحة مخبأة في جرار عند مداخل المنازل، بالإضافة إلى كتب تُحرض وتدعم حركة حماس".

وفي مخيم جنين للاجئين، "عثرت قوات الهندسة... على متفجرات وأسلحة ودمّرتها، كما عملت القوات على هدم منزلين في وقت واحد في مكانين مختلفين بالمنطقة".

وزعم جيش الاحتلال أن "العملية كانت تهدف إلى الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي، ومنع ترسيخ الإرهاب في المنطقة"، على حدّ وصفه.

وذكر في البيان ذاته أنه "تم تسليم المطلوبين الذين تم اعتقالهم، والأسلحة المصادرة إلى شرطة المنطقة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

