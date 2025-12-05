مصاب بحالة خطيرة بجريمة إطلاق نار في أمّ الفحم

قالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في أم الفحم، بعد ورود بلاغ عن إطلاق نار باتجاه رجل في المدينة، وأسفر الحدث بحسب المصادر الطبية عن إصابته بجروح خطيرة، ونُقل لتلقّي العلاج".

أُصيب شاب بجراح خطيرة، جرّاء إطلاق نار استهدفه بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة أمّ الفحم، اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في أم الفحم، بعد ورود بلاغ عن إطلاق نار باتجاه رجل في المدينة، وأسفر الحدث بحسب المصادر الطبية عن إصابته بجروح خطيرة، ونُقل لتلقّي العلاج".

وأضافت أنّ "قوات الشرطة تتواجد في المكان، حيث تقوم بجمع الأدلة وتمشيط المنطقة، وإقامة حواجز بحثًا عن مشتبهين"، لافتة إلى أنّ "الخلفية جنائية".

يأتي ذلك فيما أصيب 3 شبان، في العشرينات من أعمارهم، بجروح وُصفت بالخطيرة، جرّاء تعرّضهم لجريمة إطلاق نار عند مدخل قرية رأس العين الواقعة بين بلدتَيّ الرامة ووادي سلامة شمالي البلاد، مساء أمس الخميس.

239 قتيلا عربيا بينهم 23 امرأة منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظلّ تصاعُد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 239 شخصا، منذ مطلع العام، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان نحو 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.