الخليل: شهيدان أحدهما عامل نظافة برصاص الاحتلال.. إضراب في المدينة الأحد

أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة في مدينة الخليل، ما أدى إلى استشهاد عامل نظافة تواجد بالقرب منها وشاب كان يقودها.

استشهد فلسطينيان أحدهما عامل نظافة مساء السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاقها النار على مركبة بمنطقة "باب الزاوية" بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفيد بأن الشهيدين هما عامل النظافة زياد نعيم أبو داود، والشاب أحمد خليل الرجبي.

ويستدل من تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، أن الشهيد عامل النظافة لم يكن داخل السيارة المستهدفة التي استقلها الشهيد الآخر لوحده؛ وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الأول لم يكن ضالعا وقتل برصاص القوات.

الخليل: استشهاد عامل النظافة زياد نعيم أبو داود برصاص الاحتلال أثناء تواجده قرب مركبة تعرضت لإطلاق نار بزعم محاولة سائقها تنفيذ عملية دهس



وأعلنت نقابة العاملين في بلدية الخليل عن "إضراب شامل، وذلك لارتقاء شهيد لقمة العيش الزميل زياد نعيم أبو داود الذي ارتقى مساء اليوم برصاص الاحتلال".

وزعم الجيش الإسرائيلي، أن مركبة "سارت بسرعة نحو قوات لواء المظليين التي كانت في نشاطات عملياتية عند حاجز ’شوتر’، وقد أطلقت القوات النار على ’المخربين’ وقتلتهما".

الخليل: من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس



وذكرت مصادر صحافية، أن قوات الاحتلال المنتشرة وسط المدينة أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة يستقلها مواطنون في منطقة باب الزاوية، ومنعت مركبات إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليها.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى السيارة التي أطلق عليها النار، قبل أن يعلن لاحقا تسلمه جثمان أحد الشهيدين وهو عامل نظافة.

الخليل: استشهاد الشاب أحمد خليل الرجبي برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة كان يقودها بزعم محاولة تنفيذه عملية دهس



إلى ذلك، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال مساء السبت في بلدة الرام شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية لمواطنين، أحدهما يبلغ من العمر 47 عاما والآخر 27 عاما، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

وكانت طواقم الهلال الأحمر قد تعاملت في وقت سابق من مساء السبت، مع إصابة شابين من محافظة سلفيت بالرصاص الحي قرب الجدار في بلدة الرام، نقلتهما إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت بلدتي قباطية والسيلة الحارثية في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية وسط إطلاق الرصاص الحي، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل، مضيفة أن الجنود داهموا مخبزا من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي بلدة السيلة الحارثية، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال مساء السبت في بلدة نعلين غرب رام الله.

وذكرت مصادر صحافية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، إذ أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، من دون أن يبلغ عن إصابات.