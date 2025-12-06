مصرع شاب من الناصرة و4 إصابات في حادث طرق

لقي الشاب ناصيف أبو طه، في العشرينيات من عمره، من الناصرة مصرعه وأصيب 4 أشخاص بينهم امرأة بجروح متفاوتة جراء حادث اصطدام مركبة بحاجز أمان على شارع 60 قرب المدينة؛ مساء اليوم السبت.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وأقر وفاة أحد المصابين، وقدم العلاجات الأولية لامرأة (42 عاما) عانت جروحا متوسطة في الوجه والأطراف السفلية، بالإضافة إلى 3 مصابين وصفت حالتهم بالطفيفة.

الفقيد ناصيف أبو طه

وقال المضمد إيهاب مكعبل وعمر ضعيف، إنه "رأينا مركبة محطمة بعد اصطدامها بحاجز أمان، وفي المكان كان شاب فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى إصابات خطيرة في جسده، وقد أجرينا فحوصا طبية له لكن اضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

وأضافا "كما قدمت طواقم أخرى العلاجات الأولية لأربعة مصابين آخرين بينهم امرأة، وجرى نقلهم إلى المستشفى وهم بحالة مستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.