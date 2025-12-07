الاجتماع الأرفع منذ وقف النار في غزة: ويتكوف يلتقي رئيس الموساد ومسؤولا قطريا رفيعا بنيويورك

ذكر التقرير أنّ "هذا الاجتماع يُعدّ الأعلى مستوى بين الدول، منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة"؛ كما أنه يُعقَد في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، "للإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".

يلتقي المبعوث الأميركيّ، ستيف ويتكوف، رئيس جهاز الموساد بالإضافة إلى مسؤول قطريّ رفيع المستوى، في "قمّة" هي الأرفع التي تُعقد بين الأطراف، منذ اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، ولبحث جملة من المواضيع، بينها الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير، مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، "تعقد قمة ثلاثية في نيويورك اليوم، في إطار عملية إعادة العلاقات بين الدول التي بدأت باعتذار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الهجوم (العدوان) الإسرائيلي الفاشل في الدوحة"، وذلك وفقًا لمصدرين مطّلعين على تفاصيل الاجتماع المُرتقَب، من دون أن يسمّهما.

وذكر التقرير أنّ "هذا الاجتماع يُعدّ الأعلى مستوى بين الدول، منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة"؛ كما أنه يُعقَد في الوقت الذي تستعدّ إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، "للإعلان في وقت لاحق من الشهر الجاري، عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".

وذكر التقرير أنّ رئيس الموساد، دافيد برنياع، "يشارك بالقمة إلى جانب مسؤول قطريّ رفيع، ومبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف"، وفقًا للمصدرين.

وفي حين ذكّر التقرير بأن نتنياهو كان قد قدّم اعتذارا عقب العدوان على الدوحة، لرئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض، والذي استشهد فيه مسؤول أمنيّ قطريّ كذلك؛ أشار إلى أنه "خلال تلك المكالمة الهاتفية، كان حاضرًا أيضًا في المكتب البيضاوي مع نتنياهو وترامب، المستشار المقرّب من أمير قطر، علي الذوادي".

وأضاف أن الذوادي "يتولّى حاليًا ملفّ إسرائيل في الحكومة القطرية".

وكجزء من إنهاء الأزمة آنذاك، وكي تستأنف الدوحة "بكامل قوّتها" جهود الوساطة مع حماس، بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، قدّم نتنياهو اعتذاره حينها، بناء على مطلب أميركيّ؛ كما وافق نتنياهو ورئيس الوزراء القطري على مقترح ترامب بإنشاء آلية ثلاثية "لتعزيز التنسيق، وتحسين التواصُل، وحلّ المظالم المتبادلة، وتعزيز الجهود المشتركة لدرء التهديدات".

وبحسب التقرير، فإنّ "هذه ستكون هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الآلية الأميركيّة - الإسرائيليّة - القطريّة الجديدة".

وذكر أن "الاجتماع الثلاثيّ سيطرح أيضًا قضايا تتعلّق بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وبخاصة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، لإنهاء الحرب، ونزع سلاح حماس".

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو، كان قد صرّح بوقت سابق، بأنه "يودّ إثارة مزاعم في هذا السياق، تتعلق بدعم قطر لـ’الإخوان المسلمين’، ومعاداة إسرائيل في برامج (إعلامية)، ودعم قطر المزعوم لعناصر معادية لإسرائيل في الجامعات الأميركية".

إسرائيل تناقش المرحلة الثانية في غزة بخطّة ترامب

وفي سياق الحرب على غزة، سرّعت إسرائيل إثر ضغوط أميركية مكثّفة، استعداداتها للمرحلة التالية من خطة ترامب، مع التركيز على إنشاء مدينة جديدة في رفح، جنوبيّ القطاع، ستضمّ عشرات الآلاف من سكان غزة، ومن المتوقع أن تدخلها قوات أجنبية لاحقًا، ضمن قوة "حفظ السلام" التي يعمل ترامب على إنشائها، وذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الأحد.

وذكر تقرير لهيئة البثّ أن "مناقشات في إسرائيل جرت في الأيام الأخيرة، بشأن هذا الموضوع"، رغم بقاء جثّة أسير إسرائيلي في القطاع.

ووفقًا للتقرير، فإن واشنطن تطالب إسرائيل بإحراز تقدم خلال أسبوعين في إزالة الأنقاض في رفح، والاستعداد لإدخال مبانٍ متنقّلة، وصلت من دول عربية مثل مصر والإمارات.

وحتى الآن، لم تسمح إسرائيل بدخول مثل هذه المبانٍ إلى القطاع، بل سمحت فقط بدخول الخيام، وفق ادعاءاتها.

كما لم تُشكّل بعد القوة متعددة الجنسيات التي ستعمل في غزة، ولا توجد دولة مستعدة في هذه المرحلة لإرسال جنود إلى المناطق التي تنشط فيها حماس.

ومع ذلك، تطالب الإدارة الأميركية، تل أبيب، "بالفعل، بالتحضير للمرحلة التالية، إذ من المتوقع أن يستمر بناء ’المدينة الجديدة’، عدة أشهر".

الدوحة: وضع غزة لا يمكن أن يستمرّ والانتهاكات تهدّد بتجدّد الصراع

وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع الحاليّ في قطاع غزة لا يمكن أن يستمرّ، محذّرا من أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدّد بتجدد الصراع بالقطاع.

وقال آل ثاني خلال مشاركة المسؤول القطري في جلسة باليوم الثاني والأخير في منتدى الدوحة 2025، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية، إنه "لا يمكن للوضع الحالي في القطاع أن يستمر، والانتهاكات تهدد بتجدد الصراع".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء قطر أن "سكان غزة لا يريدون مغادرة بلادهم، ولا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك"، في إشارة لرفض الدّوحة مخططات التهجير الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول القطري: "نطالب دائمًا بحل النزاعات بالسبل الدبلوماسية، ومحاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة وهذه سياسة دولة قطر".

وأكد أن بلاده تركز على خفض التصعيد في المنطقة وتحقيق السلام، مشددًا عل أنه "لا يمكن أن يتحقق السلام دون انخراط جميع الأطراف".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتخرق إسرائيل الاتفاق يوميًّا، بقصف وغارات قتلت 367 شخصا، وأصابت 953، بحسب وزارة الصحة في غزة، على الأقلّ.