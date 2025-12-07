النقب: قتيل جراء جريمة طعن في شقيب السلام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 240 شخصا، منذ مطلع العام، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

قتل الشاب أيوب المصالحة، في العشرينيات من عمره، إثر تعرضه للطعن خلال شجار عائلي وقع فجر اليوم الأحد في بلدة شقيب السلام في النقب.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث فور الإبلاغ عنه، حيث اعتقلت مشتبهين بالضلوع في الجريمة، فيما أفادت بأن عمليات الاعتقال قد تتوسع خلال الساعات المقبلة مع تقدم التحقيقات.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، عمليات الإنعاش للمصاب ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

المرحوم أيوب المصالحة (مواقع التواصل)

وقال مضمدان من الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا شابا فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له علاجا أوليا منقذا للحياة تضمن عمليات إنعاش متواصلة، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ونصارع على حياته"، حيث أ‘لن عن وفاته متأثرا بإصابته.

240 قتيلا عربيا بينهم 23 امرأة منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 240 شخصا، منذ مطلع العام، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان نحو 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

