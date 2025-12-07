رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجري تقييما للوضع في غزة: لن نتيح لحماس إعادة تأسيس قوّتها

ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: "نعمل على إقرار عددٍ من القوانين المُصمَّمة لتعزيز الجيش الإسرائيلي وجاهزيته، مما يُسهِّل أيضًا عمل قوات الاحتياط"، لافتا إلى "الحاجة إلى تعزيز وزيادة عدد القوات، فهذه مهمة محورية في عملية بناء الجيش الإسرائيلي".

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، اليوم الأحد، تقييما للوضع في قطاع غزة، شدّد خلاله على أن جيش الاحتلال لن يتيح لحماس إعادة تأسيس وجودها وقوّتها.

جاء ذلك بحسب ما أورد الجيش الإسرائيليّ في بيان، مساء اليوم، مشيرا إلى أنّ زامير قد "أجرى اليوم الأحد، جولة وتقييمًا للوضع في قطاع غزة مع قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور، وقائد الفرقة 252 يهودا فاخ... وقادة آخرين".

وذكر البيان أن "رئيس الأركان قام بجولة في بيت حانون وجباليا، وأجرى نقاشًا مع قادة الفرق، أطلعوه خلالها على أنشطة الفرق، وأنشطتهم العملياتيّة".

وقال زامير خلال تقييم الوضع: "نعمل على إحباط التهديدات والقضاء عليها في جميع الجبهات، ولن نتهاون مع أي تهديد لقواتنا، وسنردّ بقوة على أي محاولة".

وأضاف: "لدينا حريّة التصرّف، هنا أيضا في القيادة الجنوبية وفي القطاعات بشكل عامّ، ولن نسمح لحماس بإعادة تأسيس وجودها (وقوّتها)، فنحن نسيطر على أجزاء كبيرة من قطاع غزة، ونقف على خطوط السيطرة".

وفي الصّدد ذاته، ذكر أن "الخطّ الأصفر هو خطّ حدوديّ جديد؛ خطّ دفاع أماميّ للمستوطنات، وخطّ هجوم".

وتابع: "لقد عادت الغالبية العظمى من المحتجزين (الإسرائيليين الذين كانوا بقطاع غزة)، لكن مهمتنا لن تكتمل إلا بعودة آخر مُحتجَز".

وذكر أنه "يجب ألّا نتهاون، ويجب أن نستعد في جميع الجبهات، وأن نحافظ على الجاهزية واليقظة مع الحفاظ على المعايير العملياتية".

وقال إنّ "الجيش الإسرائيليّ يستعد لسيناريو حرب مفاجئة"، مضيفا أن "أمن إسرائيل ووجودها يعتمدان على الجيش الإسرائيلي، وقوات الاحتياط عنصر أساسيّ في ذلك، وقد حققتم إنجازاتٍ غير مسبوقة طوال الحرب، ومستوىً عالٍ جدًا من الجاهزية والكفاءة".

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: "نعمل على إقرار عددٍ من القوانين المُصمَّمة لتعزيز الجيش الإسرائيلي وجاهزيته، مما يُسهِّل أيضًا عمل قوات الاحتياط"، لافتا إلى "الحاجة إلى تعزيز وزيادة عدد القوات، فهذه مهمة محورية في عملية بناء الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، انتهينا من التحقيقات، وهي جزء أساسيٌ من استخلاص الدروس، لمنع وقوع هجومٍ آخر مثل 7/10 (هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، وعلينا أن نمضي قدمًا وننمو؛ نحن نُوجِّه الجيش الإسرائيلي نحو التعلُم والنموّ والتعزيز من أجل إعداده لتحديات المستقبل".