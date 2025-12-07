استشهاد شاب وإصابة وآخر واعتقال ثالث برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

أفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون، أطلقوا الرصاص الحيّ صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية – نابلس، ما أدى لاستشهاد شخص، وإصابة اثنين آخرين.

استشهد شاب وأُصيب آخر برصاص قوّات الجيش الإسرائيليّ في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتُقل ثالث بالاعتداء ذاته، مساء الأحد.

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الشمالي لبلدة عزون أطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية– نابلس.

وأسفر إطلاق النار عن استشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عاما) من سكان مدينة الرملة وقد احتجزت قوّ ات الاحتلال جثمانه، وإصابة الشاب براء بلال عيسى قبلان بجروح خطيرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سعيد طه حسين من المكان.

الشهيد الشاب مؤمن نضال أبو رياش

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون، أطلقوا الرصاص الحيّ صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية – نابلس، ما أدى لاستشهاد شخص، وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت أن قوات الاحتلال منعت طواقهما من الوصول إلى المركبة لبعض الوقت، قبل أن تسمح لهم بالتعامل مع المصابين.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال أجبروا الطواقم بعد ذلك على مغادرة المكان، واحتجزوا جثمان الشهيد والمصابين، مؤكدة أن جروح أحدهما حرجة.

وعقب إطلاق النار على المركبة، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية، المؤدي إلى بلدة عزون.

وعرقلت قوّات الاحتلال حركة تنقُّل الأهالي، بينما انتشر الجنود عند مدخل "عزبة الطبيب" المجاورة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني و"تحييد" آخر واعتقال ثالث، بادّعاء إلقائهم الحجارة قرب عزّون في قلقيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "ثلاثة (فلسطينيين) ألقوا الحجارة على طريق سريع مركزيّ، قرب عزون، ممّا عرّض حياة السكان المارّة على الطريق للخطر".

وأضاف أن قوّاته "ردّت بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل (أحد الفلسطينيين الثلاثة)، وتحييد آخر".

وأشار إلى أنه "تم اعتقال الثالث، ولم تقع إصابات في صفوف قوّاتنا".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة فلسطيني برصاص عناصره بادّعاء محاولته دهس قوّاته في برقين قرب جنين.

وقال في بيان، إنه "خلال عملية هجومية نفذتها قوة من الجيش الإسرائيلي في برقين...حاول (فلسطيني) دهس القوة، وردّ المقاتلون بإطلاق النار على السيارة، وتمّ رصد إصابة".

وفيما ذكر أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواته"، مشيرا إلى أن قوّاته "تعمل على تحديد مكانه".

إصابة طفل بشظايا رصاص الاحتلال في برقين غرب جنين

وأصيب طفل، مساء الأحد، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين، غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحيّ صوب الأهالي، ما أدى لإصابة طفل (12 عاما) بشظايا رصاص في ركبته، أثناء لعبه على دراجته.

وشهدت محافظات شمالي الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، اقتحامات للجيش الإسرائيلي واسعة النطاق، ضمن ما أطلقت عليه تل أبيب اسم عملية "خمس حجارة" التي استهدفت مدن طوباس وعقابا وطمون والفارعة وتياسير.

ويشير محلّلون إلى أن العملية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة، مع تكامل دور المستوطنين في تنفيذ سياسات التوسع الاستيطانيّ، وفرض القيود على حرية الحركة للسكان المدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن ألف و90 شخصا، وإصابة قرابة 11 ألفا، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.