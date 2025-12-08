3 إصابات واعتقالات إثر شجار بين عائلتين من النقب في محكمة ببئر السبع

أسفر شجار وقع بين عائلتين في ساحة محكمة ببئر السبع عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة جراء تعرضهما للطعن، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 5 مشتبهين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، بينهم اثنان عانيا من إصابات اخترقت جسديهما ووصفت حالتهما بالخطيرة، بينما الأخير وصفت حالته بالطفيفة.

من مكان إصابة الشابين جراء تعرضهما للطعن في مدخل محكمة ببئر السبع



وقال البراميديك مالك أبو عرار، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا 3 مصابين، بينهم اثنان على الأرض وقد كانا بوعيهما ويعانيان من إصابات خطيرة اخترقت جسديهما، بينما الأخير أصيب بجروح طفيفة".

وأضاف "على الفور قدمنا لهم العلاجات الأولية المنقذة للحياة، ثم نقلناهم إلى المستشفى".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "شجارا عنيفا وقع بين عائلتين متخاصمتين من النقب في ساحة محكمة بئر السبع، على خلفية محاولة تنفيذ ’ثأر دم’".

وأعلنت اعتقال 5 مشتبهين من الطرفين بالضلوع في الشجار، مشيرة إلى أن "الحدث تحت السيطرة".