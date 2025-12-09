سورية: 3 مصابين مدنيين بريف القنيطرة بنيران قوات إسرائيلية... نتنياهو: لا تفاهمات بعد

إصابة 3 مدنيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، عند حاجز نصبته في ريف القنيطرة الشمالي، في حين قال نتنياهو إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أمني مع سورية لم تفض إلى تفاهمات؛ كاتس: البقاء في سورية ضرورة لـ"إبعاد الجهاديين".

أُصيب 3 أشخاص بينهم طفل بريف القنيطرة في سورية، بنيران قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، التي عمدت إلى نصب حاجز بالمنطقة، وذلك ضمن مواصلة اعتداءاتها، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الاتصالات واللقاءات مع سورية لم تُفض إلى تفاهمات بعد.

وتعليقا على تقارير صحافية نُشرت الثلاثاء، قال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب، مساء اليوم: "أخبار كاذبة تمامًا. كانت هناك اتصالات ولقاءات برعاية أميركية، لكن الأمور لم تُسفر عن اتفاقات وتفاهمات مع سورية".

جاء ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء السورية ("سانا") بـ"إصابة 3 مدنيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، عند حاجز نصبته بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة الشمالي".

فيديو يوثّق نقل 3 مصابين مدنيين بريف #القنيطرة، عقب إصابتهم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيليّ.



— موقع عرب 48 (@arab48website) December 9, 2025

وقبل ذلك، ذكرت الوكالة أن "قوات للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من سيارتين عسكريتين، تتوغل باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة في ريف القنيطرة".

كما أفادت قناة الإخبارية السورية الرسميّة، "بإصابة شخصين بريف القنيطرة، جرّاء إطلاق قوات إسرائيلية النار عند حاجز أقامته شرقي بلدة خان أرنبة".

صور تُظهر المدنيين السوريين الذين أُصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في #خان_أرنبة في ريف #القنيطرة.



— موقع عرب 48 (@arab48website) December 9, 2025

وقالت مصادر محلية إنه "خلال توغلها في خان أرنبة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار والقنابل المسيلة للدموع على المدنيين، وأصابت شخصين، نُقلا إلى مشفى الجولان".

ووثّق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، مرور رتل تابع للأمن العام السوريّ عبر حاجز عسكري للجيش الإسرائيليّ في بلدة خان أرنبة، وذلك خلال عودته من العاصمة دمشق، عقب مشاركته في إحياء ذكرى سقوط نظام الأسد.

مقطع فيديو يُظهر مرور رتل تابع للأمن العام السوريّ عبر حاجز عسكري للجيش الإسرائيليّ في بلدة خان أرنبة، حيث أُصيب 3 مدنيين برصاص الاحتلال.



— موقع عرب 48 (@arab48website) December 9, 2025

من جانبه، تفقد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم، مقرّ قيادة الجبهة الشمالية برفقة نائب رئيس أركان الجيش، تمير يدعي، وقائد الجبهة الشمالية، رافي ميلو، وقادة عسكريين آخرين.

وبحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن، تلقّى كاتس سلسلة من الإيجازات والإحاطات الميدانية، وأشاد بما وصفه بـ"العمل الهجومي" الذي ينفذه قادة الجبهة الشمالية في الساحات المختلفة.

وصرّح كاتس خلال الجولة بأن الجيش الإسرائيلي "يجب أن يبقى في المنطقة كحاجز يفصل بين تنظيمات جهادية معادية وبين سكان الجليل والجولان". وأضاف: "مهمّتنا الدفاع عن مواطني إسرائيل أمام أي تهديد، وهذا ما سنقوم به".

كاتس في قيادة المنطقة الشمالية، صباح اليوم (تصوير: وزارة الأمن)

وتدين دمشق انتهاكات إسرائيل المتكرّرة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في السادس من الشهر الجاري، إن الاحتلال الإسرائيلي يتهرّب من مجازره بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها شنت أكثر من 1000 غارة و400 توغل على بلاده منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأضاف الشرع خلال جلسة حوارية للشرع ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 في العاصمة القطرية، أن "إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى، والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية، بينما سورية منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي".

ومؤخرا تصاعدت انتهاكات إسرائيل في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات في أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد.

وفي الأشهر الماضية، عُقدت لقاءات إسرائيلية - سورية في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية، تضمن انسحاب تل أبيب من المنطقة السورية العازلة، التي احتلتها في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

لكن وزير الأمن الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، عَدّ في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن تل أبيب ليست على مسار السلام مع سورية.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكّل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية، قتلت مدنيين، ودمّرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.