مصابان أحدهما فتى برصاص الاحتلال الحيّ خلال اقتحام مخيّم الأمعري جنوب رام الله

أصيب شخصان أحدهما فتى، بالرصاص الحيّ، خلال اقتحام قوّات الاحتلال الإسرائيليّ مخيّم الأمعري جنوب رام الله بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداهما لفتى يبلغ من العمر 13 عاما، وأخرى لشاب بالرصاص الحيّ في الفخذ، خلال عملية اقتحام المخيم، مشيرة إلى أنه جرى نقلهما إلى المستشفى.

فيديوهات توثّق جانبا من اقتحام قوّات الجيش الإسرائيليّ لمخيّم الأمعري جنوب رام الله، حيث أُصيب شخصان أحدهما فتى بالرصاص الحيّ.



واقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال المخيّم، وانتشرت في أزقته، وداهمت عددا من منازل الأهالي؛ كما اعتلت قوات الاحتلال أسطح منازل في المخيم.

عناصر جيش الاحتلال تعتلي أسطح المنازل بالمخيّم

حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وفي سياق ذي صلة، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 شخصا على الأقلّ من الضّفة والقدس.

وذكر نادي الأسير أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزّعت بقيتها على رام الله، وجنين، وسلفيت، وقلقيلية.

وإلى جانب ذلك، نفّذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميدانيّ في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان.

ولفت نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميدانيّ، ترافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائن، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الأهالي.

يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكّل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميًا بحقّ الأهالي في الضفة الغربية، والتي تشمل فئات المجتمع الفلسطيني كافة، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضّفة بعد الحرب على قطاع غزة، نحو 21 ألف حالة اعتقال.