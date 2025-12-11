إدارة ترامب تبحث فرض عقوبات متعلقة بـ"الإرهاب" على أونروا

نقلت وكالة "رويترز" لأنباء عن مصدرين مطّلعين، أن "مسؤولين في إدارة ترامب، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين مطّلعين، في تقرير أوردته قبيل انتصاف ليل الأربعاء، أن "مسؤولين في إدارة ترامب، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

وذكر التقرير أن ذلك "يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية".

وفي الثامن من الشهر الجاري، ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرّها بالقدس. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية، مقرّ الوكالة.

وقال غوتيريش في بيان: "أدين بشدة الدخول غير المصرح به الذي قامت به السلطات الإسرائيلية اليوم لمقر أونروا التابع للأمم المتحدة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. هذا المقر لا يزال مبنى تابعا للأمم المتحدة، ويتمتع بالحصانة، ومصان من أي تدخّل".

وقال فيليب لازاريني: "اليوم في وقت مبكّر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمّع أونروا في القدس الشرقية بالقوة"، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل "الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة، ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت لازاريني "شخصا غير مرغوب فيه"، عقب حظر أنشطة أونروا.

وبدأ تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الوكالة في 30 كانون الثاني/ يناير، إذ اتهمت تل أبيب الوكالة، بتوفير غطاء لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبموجب القرار منعت إسرائيل أونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، كما تم تعليق التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.

لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ أونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.

وتقدّم أونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.