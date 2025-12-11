إصابة طبيب برصاص قوات الاحتلال في جنين شمالي الضفة الغربية

قالت مصادر طبية، إن الطبيب أصيب بالرصاص الحيّ في الفخذ، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتواجدين داخل مخيم جنين، وذلك في استمرار لاعتداءت الاحتلال في الضفة الغربية.

أُصيب طبيب برصاص قوات الجيش الإسرائيليّ في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الخميس.

وقالت مصادر طبية، إن الطبيب أصيب بالرصاص الحيّ في الفخذ، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتواجدين داخل مخيم جنين.

وأضافت أن ذلك جاء أثناء مغادرة الطبيب أحد بيوت العزاء، مشيرة إلى أنه نُقل إلى مستشفى "ابن سينا" لتلقّي العلاج.

وذكرت مصادر محلية أن إصابة الطبيب جاءت "برصاصة قرب محطة محروقات في جنين، جرّاء إطلاق الاحتلال النار بشكل عشوائيّ من مخيّم جنين".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، عدوانا عسكريا في مخيمات شمالي الضفة الغربية بدأه بمخيم جنين، وتوسع ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس شرقي طولكرم.

ومنذ بدء تل أبيب الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس من قِبل قوات الجيش الإسرائيليّ والمستوطنين، وأسفرت عن استشهاد 1092 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق إحصائيات فلسطينية.