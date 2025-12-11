الجيش الإسرائيليّ يعلن استكمال مناورات بحريّة مشتركة مع الأسطول الأميركيّ الخامس

الجيش الإسرائيليّ إلى أنه "في إطار التعاون بين البحرية الإسرائيلية والأسطول الخامس الأميركي، نُفذت تدريبات على سيناريوهات متنوّعة، شملت تدمير وإزالة الألغام، والتعامُل مع التهديدات في البيئة البحرية، والغوص والبحث، وسيناريوهات السيطرة، والتدريب الطبيّ".

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الخميس، استكمال مناورات بحريّة مشتركة مع البحرية الأميركيّة، وذلك بهدف "توسيع نطاق الاستجابة لسيناريوهات التهديدات البحريّة، وتحسينها".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره مساء اليوم: "اختُتمت مناورات ’Intrinsic Defender’ المشتركة بين البحرية الإسرائيليّة والأسطول الخامس الأميركيّ"، مشيرا إلى أن "المناورات أُجريت على مدى خمسة أيام في البحر الأبيض المتوسط، وخليج حيفا، ومنطقتَي نهريا، والبحر الأحمر".

وذكر أن المناورات "صُمّمت لتعزيز التعاون القائم بين البحريّتين، وتوسيع نطاق الاستجابة لسيناريوهات التهديدات البحرية وتحسينها، وتبادل الخبرات العملياتيّة".

وأضاف أنه "خلال المناورات، جرى دمج القدرات العملياتّية، وتطوير قدرات تكنولوجية جديدة، بهدف توسيع نطاق أساليب عمليات الجيش الإسرائيلي".

وأشار الجيش الإسرائيليّ إلى أنه "في إطار التعاون بين البحرية الإسرائيلية والأسطول الخامس الأميركي، نُفذت تدريبات على سيناريوهات متنوّعة، شملت تدمير وإزالة الألغام، والتعامُل مع التهديدات في البيئة البحرية، والغوص والبحث، وسيناريوهات السيطرة، والتدريب الطبيّ".

وذكر أنه "بالإضافة إلى ذلك، تدرّبت طائرات P-8 الأميركية، وسفينة الصواريخ ’ساعر 5’ على بناء صورة مشتركة للجوّ والبحر".

وفي البيان ذاته، قال الجيش الإسرائيليّ إن "البحرية الإسرائيلية والأسطول الخامس، قد أجريا في السنوات الأخيرة، عشرات المناورات المشتركة، والعديد من الدوريات في منطقة البحر الأحمر، وفي البحر الأحمر نفسه، وفي المناطق الواقعة جنوبه".

وعَدّ أن "التعاون بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، يؤكّد التحالف الإستراتيجي والعلاقة الوثيقة بين الجيشين، ويشكّل ركيزة أساسية لضمان الأمن والاستقرار البحريّ في المنطقة".