12/12/2025 - 16:05

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة جنوبيّ وشرقيّ لبنان؛ الجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة معسكر تدريب لوحدة "الرضوان" وأهدافا تابعة لحزب الله، بجنوب لبنان.

سلسلة غارات تستهدف مناطق عدة جنوبيّ وشرقيّ لبنان: جيش الاحتلال يعلن مهاجمة مواقع لحزب الله

من موقع قصف إسرائيليّ سابق بجنوب لبنان (Getty Images)

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، سلسلة غارات، استهدفت مناطق عدة جنوبيّ لبنان، وذلك ضمن خروقاته المستمرّة لوقف النار الهشّ، وفي تصعيد واضح، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية، أنه هاجم مواقع لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "شنّ وللمرة الثانية هذا الأسبوع، هجومًا على معسكر تدريب، وأهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان"، زاعما أنه "في إطار تدريب وتأهيل العناصر في المعسكر؛ خضعوا لتدريبات على الرماية، وتدريبات إضافية على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بهدف التخطيط والتنفيذ لعمليات ضدّ قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار، الموقَّع قبل نحو عام عدوانا شنّته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّل إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، خلفّت أكثر من 4 آلاف شهيد، وما يزيد على 17 ألف جريح.

كما عمدت إسرائيل إلى خرق الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلّها منذ عقود.

