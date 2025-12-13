الضفة: شهيد برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية واقتحامات ومواجهات بعدة بلدات

باستشهاد الفتى عباهرة، ترتفع حصيلة الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على المدينة ومخيمها في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي إلى 60 شهيدا.

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اندلاع مواجهات عقب اقتحامها لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، مساء السبت.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية تبلغها من الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاد الفتى محمد إياد محمد عباهرة (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية، واحتجاز جثمانه.

الشهيد الفتى محمد عباهرة

وأعلن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني بادعاء إلقاء عبوة ناسفة نحو قواته في البلدة، والتي ردت بإطلاق النار عليه وقتله من دون وقوع إصابات بين الجنود.

وباستشهاد الفتى عباهرة، ترتفع حصيلة الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على المدينة ومخيمها في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي إلى 60 شهيدا.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت، عددا من البلدات في محافظة جنين، وسط اندلاع مواجهات واقتحام منازل لأسرى محررين، ما أعقبها اندلاع مواجهات.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت باتجاه الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين، إن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية "تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع ’سجيل’ في آلية عسكرية من نوع نمر في محور الطحاينة". وقالت إنها حققت إصابة مؤكدة، مشيرة إلى أن مقاتليها "يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لعدة محاور في البلدة وفق ظروف ومعطيات الميدان".

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون وسط إطلاق قنابل الصوت، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي بلدة قباطية جنوب المدينة، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الأسرى المحررين وعبثت في محتوياتها، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزبابدة وانتشرت في شوارعها، وسط إطلاق قنابل الصوت.

إلى ذلك، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (28 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، وجرى نقله إلى المستشفى.

كما أصيب شاب (30 عاما) برصاص قوات الاحتلال الحي في قدمه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وجرى نقله من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عابود شمال رام الله، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قوات الاحتلال قرى كفر نعمة، وعين عريك، وصفا، وبيت عور التحتا والفوقا، وبلدة بلعين غرب رام الله، وقرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.