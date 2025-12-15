كأس العرب: المغرب يطيح بالإمارات خارج البطولة بثلاثية ويتأهل للنهائي

أطاح منتخب المغرب، اليوم الإثنين، بمنتخب الإمارات من نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم، بثلاثية قاسية، ليتأهل بذلك لنهائيّ البطولة، ولينهي عامه المثالي بأفضل طريقة.

أطاح منتخب المغرب، اليوم الإثنين، بمنتخب الإمارات من نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم الذي يُجرى في قطر، بثلاثية قاسية، ليتأهل بذلك لنهائيّ البطولة، ولينهي عامه المثالي بأفضل طريقة.

وكانت الإمارات تطمح في المباراة التي أُجريت على ملعب خليفة الدولي إلى إضافة منتخب إفريقي آخر إلى لائحة ضحاياها بعدما أقصت في ثمن النهائي الجزائر حاملة اللقب، لكن المهمة باءت بالفشل، إذ اصطدمت بالمنتخب المغربي الطامح لمنح بلاده إنجازا جديدا في 2025.

وبعد بلوغ النهائي، باتت محاولة الفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2012، هدفا للمغرب الذي تأهّل هذا العام إلى نهائيات مونديال 2026، وتوج بلقب كأس العالم للشباب، وكأس أمم إفريقيا للمحليين والناشئين.

وبفوزه الإثنين، تأهل المنتخب المغربي لنهائي كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه.

وأنهى منتخب "أسود الأطلس" الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، إذ افتتح كريم البرقاوي التسجيل في الدقيقة 28، برأسية متقنة بعد تمريرة عرضية من زميله حمزة الموساوي.

وفي الشوط الثاني، تمكن أشرف المهديوي من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة منظمة وتمريرة من العائد من الإيقاف عبد الرزاق حمد الله.

واختتم عبد الرزاق حمد الله الثلاثية في الدقيقة 2+90، بعد أن حول تمريرة زميله محمد بولكسوت العرضية من الجهة اليمنى، مباشرة في الشباك من مسافة قريبة.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بفوزه على سوريا في الدور ربع النهائي بهدف نظيف، فيما تجاوزت الإمارات عقبة منتخب الجزائر، حامل اللقب، بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

بهذه النتيجة، ضرب المغرب موعدا في النهائي الخميس الموافق 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على ملعب "لوسيل" مع المتأهل من مباراة السعودية والأردن في نصف النهائي الآخر، الذي يقام لاحقا

وتسعى كتيبة المدرب طارق السكتيوي إلى إحراز اللقب الثاني في البطولة بعد نسخة عام 2012 التي أقيمت بالسعودية، عندما تغلب على المنتخب الليبي 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتستضيف قطر النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، خلال الفترة الممتدة بين 1 و18 كانون الأول/ ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات.

وأبقى "أسود الأطلس" على تواجد منتخبات شمال إفريقيا في المباراة النهائية للنسخة الثالثة تواليا.

وتوج "أسود الأطلس" الذين يشاركون في البطولة بالمنتخب الرديف، سيطرتهم على الشوط الأول بهدف التقدم، ثم دافعوا جيدا في الشوط الثاني قبل أن يلعب البدلاء الذين دفع بهم المدرب طارق السكيتوي دورا في رفع النتيجة، ولاسيما حمد الله العائد بعد غياب في آخر مباراتين بسبب الإيقاف، حيث صنع مهاجم الشباب السعودي الهدف الثاني قبل تسجيله الثالث بنفسه.

وقال السكتيوي: "قلت قبل المباراة ان الرهان على الدكة، وكذلك التريث والصبر".

وتابع: "أوجه تحية للإمارات على الروح التي لعبت بها. كانت ندا لنا، وكنا نعرف أنها ستصعب المهمة علينا في الشوط الثاني، وجاءت التغييرات التي قمت بها في الوقت المناسب".

من جهته، قال كوزمين أولاريو "من الصعب الحديث عند الخسارة، ولاسيما أن النتيجة الكبيرة لا تعكس حقيقة ما حصل في أرض الملعب".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن تلقينا هدفا أصابنا بالإحباط، وعندما عدنا في الشوط الثاني عبر السيطرة، لم نمتلك القدرة على التسجيل، بينما هم بوجود حمد الله ومع الخبرة التي يمتلكها، ساعدهم على تسجيل هدفين".

وافتتح المغرب التسجيل بعد عرضية من حمزة الموساوي قابلها البركاوي برأسه في شباك حمد المقبالي (28)، ليسجل مهاجم الظفرة الإماراتي هدفه الثالث في البطولة.

وكاد أمين زحزوح يضيف الثاني لكن تسديدته القوية تعامل معها المقبالي ببراعة وابعدها إلى ركنية (34).

وضغطت الإمارات وقابل برونو أوليفيرا ركنية نيكولاس خيمينيس برأسه، وأصابت العارضة (53)، فيما رد وليد ازارو للمغرب ولكن رأسيته علت العارضة (56).

وعادت الإمارات لتشكيل الخطورة، لكن بنعبيد الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليا، أبعد ركنية البديل علي صالح الخطرة (79).

واستغلت المغرب انجرار الإمارات نحو الهجوم، واستفاد من المساحات في خط الدفاع لتسجيل الثاني بعدما مرر حمد الله كرة إلى البديل الآخر المهديوي، الذي سدد في شباك المقبالي (83)، قبل أن يضيف حمدالله الثالث بتمريرة من البديل الآخر وليد الكرتي (90+2).