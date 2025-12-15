كأس العرب: الأردن يُطيح بالسعودية ويبلغ نهائي البطولة للمرّة الأولى بتاريخه ليلاقي المغرب

بلغ الأردن نهائي كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على السعودية 1-0، الإثنين، على استاد البيت في مدينة الخور القطرية، ليواجهفي النهائي، المغرب، الفائز في وقت سابق على الإمارات 3-0.

صعق منتخب الأردن نظيره السعودي، إذ أقصاه من نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم الذي يُجرى في قطر، الإثنين، ليبلغ نهائي البطولة للمرّة الأولى في تاريخه، ويضرب موعدا مع المنتخب المغربي، بعد فوزه بهدف من دون ردّ.

جاء ذلك بعدما أطاح منتخب المغرب، الإثنين، بمنتخب الإمارات من نصف نهائي كأس العرب، بثلاثية قاسية، ليتأهل بذلك لنهائيّ البطولة، ولينهي عامه المثالي بأفضل طريقة.

وقبل بداية المباراة التي حضرها 63 ألف متفرج في ملعب استضاف افتتاح مونديال 2022 شمال العاصمة القطرية، حمل لاعبو الأردن القميص الرقم 11 الخاص بالمهاجم يزن النعيمات الذي تعرض لإصابة بالغة في ركبته في ربع النهائي ضد العراق، ستبعده على الأرجح عن المشاركة الأولى للنشامى في كأس العالم الصيف المقبل في أميركا الشمالية.

وابتسمت المواجهة لمدرب الأردن، المغربي جمال سلامي، الذي عمل مدربا لمنتخب بلاده للمحليين، عندما كان مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار مدربا لأسود الأطلس.

وخلافا للتوقعات، جاء الشوط الاول مملّا، ولم يشهد أية تسديدة على مرميي المنتخبين اللذين سيشاركان في كأس العالم.

ودخل الفريقان الشوط الثاني بنوايا أقل حذرا، وكان الأردني أكثر عزيمة إلى أن ترجم لاعب الوسط نزار الرشدان، عرضية القائد محمود مرضي برأسه من مسافة قريبة، مفتتحا التسجيل (66).

ودفع المدربان "الصديقان" بأوراقهما تباعا بعد الهدف، ورمى "الصقور الخضر" بكل ثقلهم لإدراك التعادل، بيد أن صافرة النهاية منحت الأردن بطاقة النهائي، الخميس، على استاد لوسيل، وسلامي فرصة مواجهة بلاده على اللقب.

وستكون المواجهة خاصة بين المغربي جمال سلامي، مدرب المنتخب الأردني، ومنتخب بلاده.

وقال بعد المباراة "سعيد جدا لملاقاة أخي وصديقي طارق (السكتيوي مدرب المغرب) وهاردلك لـ(الفرنسي) هيرفي رونار (مدرب السعودية). أكن له كل الاحترام لكن كان المفروض علينا الفوز عليهم".

وأضاف لقناة "الكأس": "الحمدلله على الفوز. الشباب كانوا في الموعد (...) والتأهل مستحق".

بدوره، أعرب الحارس يزيد أبو ليلى الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية تواليا، عن سعادته قائلا "الفرحة لا توصف للأمانة. كان لدينا عزيمة وإصرار أن نصل إلى نهائي البطولة".

وتابع عن إشارة رونار إلى تألقه، قائلا "شهادة أفتخر بها. ليست نهاية المطاف ومطلوب منا أكثر وأكثر".

ولاحت فرصة محققة للأخضر لتعديل النتيجة عندما استقبل فراس البريكان كرة داخل منطقة الجزاء استدار حولها، وصوبها قوية، لكن الحارس أبو ليلى تصدى للكرة (71).

واخترق علي علوان منطقة جزاء السعودية، لكن تسديدته ذهبت سهلة بيد الحارس السعودي (75).

وضغط المنتخب السعودي في الوقت المتبقي مع دخول محمد أبو الشامات وصالح الشهري، الذي أهدر فرصة ثمينة داخل منطقة الجزاء لم يحسن التعامل معها (87).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدافع السعودي وليد الأحمد، لإعاقته علي علوان (4+90).

النتائج الكاملة لمباريات كأس العرب

في ما يأتي النتائج الكاملة لكأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2025:

* دور المجموعات

الإثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر:

المجموعة الأولى

تونس - سورية 0-1

قطر - فلسطين 0-1

الثلاثاء 2 كانون الأول/ ديسمبر:

المجموعة الثانية

المغرب - جزر القمر 3-1

السعودية - عمان 2-1

المجموعة الثالثة

مصر - الكويت 1-1

الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر:

المجموعة الثالثة

الأردن - الإمارات 2-1

المجموعة الرابعة

الجزائر - السودان 0-0

العراق - البحرين 2-1

الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر:

المجموعة الأولى

فلسطين - تونس 2-2

سورية - قطر 1-1

الجمعة 5 كانون الأول/ ديسمبر:

المجموعة الثانية

عمان - المغرب 0-0

جزر القمر - السعودية 1-3

السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر:

المجموعة الثالثة

الكويت - الأردن 1-3

الإمارات - مصر 1-1

المجموعة الرابعة

البحرين - الجزائر 1-5

السودان - العراق 0-2

الأحد 7 كانون الأول/ ديسمبر:

المجموعة الأولى

قطر - تونس 0-3

سورية - فلسطين 0-0

الإثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر:

المجموعة الثانية

المغرب - السعودية 1-0

عمان - جزر القمر 2-1

الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر

المجموعة الثالثة

مصر - الأردن 0-3

الإمارات - الكويت 3-1

المجموعة الرابعة

الجزائر - العراق 2-0

البحرين - السودان 3-1

* ربع النهائي

الخميس 11 كانون الأول/ ديسمبر:

المغرب - سورية 1-0

فلسطين - السعودية 1-2 بعد التمديد

الجمعة 12 كانون الأول/ ديسمبر:

الأردن - العراق 1-0

الجزائر - الإمارات 6-7 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)

* نصف النهائي

الإثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر:

المغرب - الإمارات 3-0

السعودية - الاردن 0-1

* تحديد المركز الثالث

الخميس 18 كانون الأول/ ديسمبر:

(11:00) الإمارات - السعودية (استاد خليفة)

* النهائي

الخميس 18 كانون الأول/ ديسمبر:

(16:00) المغرب - الأردن (استاد لوسيل)