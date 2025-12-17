المحكمة ترفض الاستئناف على تمديد اعتقال المستوطنين الضالعين بالاعتداء على عائلة في يافا

قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها عقب رفض الاستئناف من قبل المحكمة، إن التحقيق في ملف يجري من قبل وحدة مكافحة الجريمة التابعة لمنطقة "أيالون"، مشيرة إلى وجود أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بهوية المشتبه بهم.

متظاهرون في يافا إثر اعتداء عنصري على عائلة عربية من قبل 3 مستوطنين، السبت ("عرب 48")

رفضت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب اليوم، الأربعاء، الاستئناف على تمديد اعتقال 3 مستوطنين المشتبه بهم بالضلوع في الاعتداء العنصري على عائلة عربية في مدينة يافا يوم السبت الماضي.

وكانت محكمة الصلح في تل أبيب قد مددت بالأمس اعتقال المستوطنين الثلاثة وهم فتيان من "شبيبة التلال" الاستيطانية، لغاية يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها عقب رفض الاستئناف من قبل المحكمة، إن التحقيق في ملف يجري من قبل وحدة مكافحة الجريمة التابعة لمنطقة "أيالون"، مشيرة إلى وجود أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بهوية المشتبه بهم.

ووفقا للشرطة، فإن المشتبه بهم هم فتيان من "شبيبة التلال" الاستيطانية، وأحدهم كان معتقلا إداريا لعدة أشهر بعد اعتدائه على فلسطيني من الضفة الغربية، وتم إبعادهم من هناك.

ويأتي اعتقال المستوطنين الثلاثة بعد احتجاجات وخطوات منددة بالاعتداء العنصري شهدتها يافا منذ يوم السبت الماضي، والتي أعقبها اعتقال 15 شخصا من الأهالي على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات بينهم رئيس وأعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة، ورجال دين ونشطاء؛ قبل أن تفرج عنهم المحكمة لاحقا وترفض طلب الشرطة تمديد اعتقالهم.

وشارك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق بالاعتداء العنصري، ما يشير إلى الدوافع القومية للمستوطنين المعتدين، على الرغم من أن الشرطة كانت قد ادعت في البداية أن الاعتداء كان نتيجة "مشادة كلامية في الطريق".

ومن المقرر أن تنظم بعد غد الجمعة مظاهرة احتجاجية في المدينة، رفضا لاعتداءات المستوطنين واحتجاجا على عدم كبحها.

ويعود الاعتداء العنصري إلى مساء يوم السبت الماضي، حينما أقدم 3 مستوطنين على الاعتداء على امرأة وحماتها وطفليها ورشهم برذاذ الفلفل وشتمهم بكلمات بذيئة وعنصرية، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.