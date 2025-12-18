جريمة ثانية خلال أقل من 24 ساعة: مصاب بحالة خطيرة في طمرة

أسفرت جريمة إطلاق نار ثانية وقعت في طمرة خلال أقل من 24 ساعة، عن إصابة شاب (26 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة في طمرة

أصيب شاب، يبلغ 26 عاما من العمر، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار هي الثانية في مدينة طمرة خلال أقل من 24 ساعة، بعد مقتل شاب ليل الأربعاء – الخميس.

وأظهر توثيق مصور، تعرض سائق شاحنة لإطلاق نار من قبل شخص كان على متن دراجة نارية في الشارع الرئيسي الداخلي للمدينة.

طمرة: توثيق للجريمة يظهر تعرض سائق شاحنة لإطلاق نار من قبل شخص استقل دراجة نارية في الشارع الرئيسي الداخلي للمدينة



وأفاد مركز "الزهراوي" الطبي، بأن طاقمه قدم العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقله إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون أن تعلن عن اعتقال أي مشتبه به.

وعند انتصاف ليل الأربعاء – الخميس، قتل الشاب محمود موفق عكاوي (43 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، بعد اقتحام الجناة منزله.

وعلى الرغم من وجود مركز للشرطة في المدينة، تشهد طمرة استفحالا في أحداث العنف وجرائم القتل، التي حصدت أرواح 5 مواطنين وإصابة العديد منذ مطلع العام الجاري.

وبلغت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 245 قتيلا في ظل تصاعد خطير ومتواصل للجرائم، وبضمنها الجريمة المنظمة، وسط تقاعس وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية في ردعها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.