245 قتيلا بالمجتمع العربيّ: مقتل رجل في طمرة ومصاب ببئر المكسور بجريمتَي إطلاق نار

مقتل شاب في طمرة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في المدينةـ لترتفع بذلك حصيلة القتلى في المجتمع العربيّ، خلال العام الجاري إلى 245 قتيلا.

قُتل محمود عكاوي (43 عاما) قبيل انتصاف ليل الأربعاء إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة طمرة، حيث اقتحم الجناة منزله، فيما أُصيب آخر بجراح خطيرة، بجريمة مماثلة ارتُكبت في بلدة بئر المكسور في منطقة الجليل، شماليّ البلاد.

وأعلن طاقم "الزهراوي" الطبّي، مقتل شخص، متأثرًا بإصابته الخطيرة، وذلك بعد فشل جميع محاولات إنعاشه، عقب تعرّضه لجريمة إطلاق نار في طمرة. وأقرّ الطاقم الطبيّ وفاة ضحية جريمة إطلاق النار في المكان.

وعكاوي هي ضحية الخامسة لجرائم القتل في طمرة منذ بداية العام الجاري.

الضحية الخامسة في طمرة، محمود عكاوي

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في إطلاق نار بمدينة طمرة، أسفر عن مقتل أحد سكانها، والذي يبلغ من العمر 43 عامًا". وأضافت أنه "تم إرسال الشرطة إلى موقع الحدث، وبدأت البحث عن المشتبه بهم، وباشرت التحقيق في ملابساته".

وفي بئر المكسور، أفاد طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، بأنه "تلقّى بلاغا عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا".

وذكر الطاقم الطبيّ، أن أفراده ينقلون الشاب إلى مستشفى "رامبام"، و"هو في حالة خطيرة، إذ تم تخديره وإيصاله بجهاز التنفس الاصطناعيّ"، مؤكّدا أنه "يعاني من إصابات نافذة" اخترقت جسده.

وقال مسعفان من أفراد الطاقم، إنّ "المصاب كان واعيًا، ولكنه يعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، وقد قدمنا ​​له العلاج الطبيّ المنقِذ للحياة، بما في ذلك التخدير، ونقلناه إلى المستشفى بحالة مستقرّة".

وارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربيّ، منذ مطلع العام الجاري إلى 245 قتيلا، في ظلّ تصاعد خطير ومتواصل للجرائم، وبضمنها الجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 205 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة.

كما سجلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.

وقدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومته، الإثنين، ذرائع أمنية لتبرير قرار اقتطاع مئات ملايين الشواكل من ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي، رابطين الخطوة بما وصفوه بـ"مكافحة الجريمة" و"إخراج السلاح".

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، إن "المشكلة الكبيرة" هي "الجريمة"، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى قوات إضافية وموارد إضافية لمعالجتها".

وادّعى نتنياهو أن الحكومة قررت اقتطاع جزء من ميزانية الخطة "550"، قائلاً: "اتخذنا قرارًا بأخذ جزء من ميزانية الخطة 550، نحو 200 مليون شيكل وأكثر قليلًا، لصالح تعزيز تطبيق القانون ومعالجة الجريمة في المجتمع العربي".