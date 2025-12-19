الشاباك يعلن اعتقال روسيّ بالبلاد نفّذ مهامّ بينها تصوير موانئ إسرائيليّة بتوجيه استخباراتيّ إيرانيّ

قال الشاباك إن "النيابة العامة المركزية، قدّمت لائحة اتهام خطيرة ضده أمام المحكمة المركزية، اليوم الجمعة"، مشيرا إلى أن الروسيّ المُعتقَل، "كان يقوم بمهام تصوير للبنية التحتية، والسفن في موانئ إسرائيلية، بتوجيه من عناصر استخبارات إيرانية".

وقال الشاباك في بيان، إنه "ألقى والقسم المفوّض بالأمن في منظومة الأمن الإسرائيلية، القبض على مواطن روسي، وهو عامل أجنبيّ في إسرائيل، كان يقوم بمهام تصوير للبنية التحتية، والسفن في موانئ إسرائيلية، بتوجيه من عناصر استخبارات إيرانية".

وذكر أنه "في إطار عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام ووزارة الأمن، أُلقي القبض على فيتالي زفياغانيتسيف، البالغ من العمر 30 عامًا، وهو مواطن روسي، وعامل أجنبي في إسرائيل، في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2025، للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية، بتوجيه من عناصر استخبارات إيرانية".

وأضاف أن "التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام كشف أن فيتالي بدأ منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بالتواصل مع عميل استخباراتي إيراني، يُدعى ’رومان’، ويدّعي أنه يقيم في روسيا".

وذكر أنه "تبين أنه بتوجيه من شخص يُدعى "روما، قام فيتالي، متخفيًا وراء ستار السياحة، بتنفيذ مهامّ تصوير للبنية التحتية والسفن في موانئ مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وغيرها. وفي مقابل هذه المهام، كان يتلقى أموالًا عبر وسائل رقمية".

وأضاف أن "فيتالي ارتكب هذه الأفعال عندما أدرك أن طلبات رومان لتصوير مواقع مختلفة في إسرائيل، ما هي إلا مهامّ تجسّس من جهات تسعى للإضرار بإسرائيل، ولكنه استمر في تنفيذ مهام إضافية كان يتلقاها من مُشغّله، وذلك مقابل مبالغ مالية".

وذكر أن "هذه قضية خطيرة، تُشكّل مثالًا آخر على الجهود الهائلة التي تبذلها عناصر المخابرات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين وأجانب في إسرائيل وخارجها، بهدف تعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية، والأنشطة الإرهابية في إسرائيل".

وأضاف أن ما سمّاها بالعناصر الإيرانية والأجنبية، "بما فيها عناصر استخباراتية وإرهابية من دول معادية، مع التركيز على إيران، تواصل مساعيها لتجنيد وتشغيل إسرائيليين وأجانب مقيمين في إسرائيل، بهدف تنفيذ مهام أمنية وإرهابية وتجسسية داخل إسرائيل. كما تحاول هذه العناصر تجنيد إسرائيليين وأجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي".