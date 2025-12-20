جريمة قتل مزدوجة و247 ضحية هذا العام: مقتل أب وابنه من يافة الناصرة

أسفرت جريمة مزدوجة عن مقتل أب وابنه جراء تعرضهما لإطلاق نار في القسم العلوي من جسديهما في حي الكروم بمدينة الناصرة، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 247 قتيلا.

قتل رجل (49 عاما) وابنه (20 عاما) من سكان يافة الناصرة في جريمة مزدوجة جراء تعرضهما لإطلاق نار في حي الكروم بمدينة الناصرة مساء السبت؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 247 قتيلا.

وعلم أن الضحيتين هما خالد ومجد بدير محاجنة، وهما بالأصل من أم الفحم وانتقلا منذ سنوات للعيش في يافة الناصرة.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الضحيتين متأثرين بجراحيهما، إثر تعرضهما لإطلاق نار في القسم العلوي من جسديهما.

وقال البراميديك أنس عواودة، إنه "رأينا مصابين اثنين وهما فاقدا الوعي وقد عانيا من إصابات اخترقت جسديهما، إذ أجرينا لهما الفحوص الطبية لكننا اضطررنا لإقرار وفاتهما في المكان".

وفي مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، أصيب شاب (31 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ من دون أن تعلن عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع فيهما.

247 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة المزدوجة، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربيّ، منذ مطلع العام الجاري إلى 247 قتيلا، في ظلّ تصاعد خطير ومتواصل للجرائم، وبضمنها الجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 205 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة، حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة والجهات الحكومية المعنية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.