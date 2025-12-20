الضفة: شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية وقباطية

باستشهاد الشابين زيود وأبو معلا، ترتفع حصيلة الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على المدينة ومخيمها في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي إلى 62 شهيدا.

استشهد الشاب أحمد سائد شحادة زيود (22 عاما) والفتى ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدتي السيلة الحارثية وقباطية غرب وجنوب جنين؛ مساء السبت.

وفي السيلة الحارثية، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب (22 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، وأجرت له عملية إنعاش قلب ورئتين، ونقلته إلى المستشفى. وهناك أقر الطاقم الطبي استشهاده.

الشهيد أحمد سائد زيود

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت السيلة الحارثية في وقت سابق من مساء اليوم، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وفي قباطية، منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى مصاب بحالة خطيرة جراء إطلاق النار عليه.

الشهيد ريان أبو معلا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا عن استشهاد المصاب وهو فتى (16 عاما)، واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقتل الشاب والفتى، وادعى أن أحدهما ألقى حجرا باتجاه جنوده في قباطية، بينما زعم أن الشهيد الآخر ألقى عبوة ناسفة نحو جنوده في السيلة الحارثية؛ مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين قواته.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أصيب مواطن (52 عاما) من محافظة جنين بالرصاص الحي في قدمه، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت، شابا من بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمدي فريد حماد خلال مروره عبر حاجز عسكري نصبته بين سلواد وبلدة يبرود المجاورة لها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا وقرى المغير أبو فلاح وكفر مالك شمال شرق رام الله، من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.