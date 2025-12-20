هجمات أميركية واسعة ضد تنظيم "داعش" في سورية عقب هجوم تدمر

استهدفت غارات أميركية واسعة مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في أنحاء سورية، وذلك في أعقاب مقتل جنديين ومترجم أميركيين بهجوم مسلح وقع في مدينة تدمر نهاية الأسبوع الماضي.

شنت الولايات المتحدة الأميركية ليل الجمعة - السبت، غارات واسعة ومكثفة على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، وذلك في أعقاب مقتل اثنين من جنودها ومترجم وإصابة عناصر من قوات الأمن السورية في هجوم استهدف وفدا عسكريا مشتركا في مدينة تدمر نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن قواتها بدأت عملية واسعة النطاق ضد مواقع تنظيم "داعش" ومنشآته العسكرية في سورية، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب الهجوم الذي "استهدف قواتنا وقوات الحلفاء في سورية يوم 13 ديسمبر (كانون الأول)".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه "نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم ’داعش’ والحكومة السورية تدعم أميركا بشكل كامل"، مضيفا أن بلاده "تنفذ ردا قاسيا جدا على عمليات القتل التي ارتكبها تنظيم ’داعش’ بحق جنودنا في سورية".

ومن جانبها، أكدت سورية التزامها الثابت في مكافحة تنظيم "داعش"، وأنها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق؛ بحسب ما جاء عن وزارة خارجيتها إثر الهجمات والغارات الأميركية.

وذكر مسؤول عسكري أميركي، أنه "نفذنا غارات على أكثر من 70 هدفا في سورية ردا على مقتل الجنود الأميركيين". فيما أعلن الجيش الأميركي أنه استخدم أكثر من 100 قذيفة دقيقة ضد "داعش"، مشيرا إلى أن الجيش الأردني ساند العملية بطائرات مقاتلة.

وبحسب مسؤول أميركي آخر، فإن طائرات مقاتلة ومروحيات وقذائف مدفعية ضربت عشرات المواقع المشتبه أنها تابعة لـ"داعش" في وسط سورية؛ وذكر أن المواقع المستهدفة تشمل مخازن أسلحة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر الغارات الجوية والمدفعية ضد مواقع "داعش" لعدة ساعات؛ بحسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأطلقت واشنطن على العملية اسم "ضربة عين الصقر"، فيما قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن "جيشنا بدأ عملية في سورية للقضاء على مقاتلي ’داعش’ وبنيته التحتية ومواقع أسلحته".

واعتبر أن "الهجوم الأميركي في سورية على مواقع لتنظيم ’داعش’ ليس بداية حرب بل عملية ثأر، ولن نتردد ونتراجع أبدا عن الدفاع عن شعبنا".

غارات أميركية على ريف الرقة ودير الزور ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سورية



وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الهجوم الأميركي تم عبر طائرات حربية من طراز "إف-15 و"إيه-10"، ومروحيات أباتشي الهجومية، وصواريخ "هيمارس".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، قوله إن "هدف العملية هو توجيه ضربة قوية لبقايا ’داعش’ في سورية".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر، قولها إن استهدافات جوية أميركية طالت مواقع لتنظيم "داعش" في مناطق شرق الرقة وغرب دير الزور، ما أسفر عن مقتل متزعم بارز في التنظيم وعدد من أفراد خلية كانت مسؤولة عن هجمات في دير الزور.

وقالت مصادر محلية في محافظات الرقة ودير الزور لوكالة الأنباء الألمانية، إن "طائرات حربية أميركية شنت غارات في بادية دير الزور والرقة وسمع دوي انفجارات في منطقة البشري في ريف الرقة الجنوبي الشرقي ليل الجمعة-السبت وسط صوت تحليق للطائرات الحربية في سماء مناطق ريف الرقة الشرقي ودير الزور الغربي في المنطقة التي تنشط فيها خلايا تنظيم ’داعش’ منذ مطلع الشهر الجاري".

وقال سكان في محافظة دير الزور، إن "عدة انفجارات سمعت في بادية دير الزور التي تقع جنوب شرق مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي دون سماع أصوات طائرات حربية في الأجواء".

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكدت مصادر مقتل عنصر من خلايا تنظيم "داعش" وإصابة آخر، إضافة إلى امرأة وقاصر يبلغ من العمر نحو 14 عاما، خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي، يرافقها قوة برية، في بلدة معدان الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بعد دخول القوة من مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية".

ووفقا للمصادر، جرى تبادل إطلاق نار كثيف خلال عملية اقتحام منزل أحد المطلوبين، بين عناصر من خلايا التنظيم وقوات التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل عنصر من خلايا التنظيم وإصابة آخر تم اعتقاله، إضافة إلى مقتل امرأة يعتقد أنها زوجة المطلوب، فيما قتل القاصر البالغ نحو 14 عاما جراء إصابته برصاص طائش.

وأكدت أن قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، لم تشارك بشكل مباشر في العملية، واكتفت بتأمين وحماية محيط منطقة الإنزال.

وكان قد قتل مطلوب واعتقل آخر في عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي في قرية المسطاحة القريبة من بلدة معدان بريف الرقة الشرقي؛ ووفقا للمصادر جرى نقل الجثة والجريح المعتقل إلى قواعد أميركية ضمن مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية".

وكان ترامب قد هدد السبت الماضي بالرد على مقتل الجنديين والمترجم الأميركيين في سورية، بعد ساعات من وقوع الهجوم.

وذكر مسؤولون سوريون آنذاك، أن الرجل الذي هاجم القوات السورية والأميركية هو فرد من قوات الأمن السورية، ويتبنى فكرا متشددا؛ فيما قال البنتاغون إن الهجوم وقع نتيجة كمين لمسلح منفرد من تنظيم "داعش" والذي قتل على يد قوات شريكة.