استهداف إسرائيلي لمركبة ومنزل جنوبي لبنان.. سلام: أيام وتنتهي المرحلة الاولى من حصر السلاح

تجددت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بعد غارة على مركبة قرب بلدة الطيبة واستهداف منزل بمسيّرة انتحارية وقنابل في بلدة بليدا جنوبي لبنان.

نفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت مركبة بين بلدتي عدشيت والطيبة جنوبي لبنان، مع تجدد وتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والمبرم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وبحسب الوكالة اللبنانية، فإن مسيّرات إسرائيلية ألقت قنابل على بلدة بليدا، وأخرى انتحارية استهدفت أحد المنازل المتضررة سابقا خلال العدوان.

كما رصدت تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي في القطاع الغربي ولاسيما في أجواء بلدات الشهابية وجويا وكفردونين.

سلام: أيام وتنتهي المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، السبت، إن المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني "شارفت على الانتهاء"، مؤكدا أن "الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية" من الخطة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة في منزله بمنطقة قريطم في العاصمة بيروت، رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل "الميكانيزم" سيمون كرم، والذي أطلعه على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة ونتائجه.

وعقد الجمعة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، اجتماع للجنة "الميكانيزم" ضم ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، في اجتماع هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين، في ظل تصاعد خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وفي اللقاء، قال سلام إن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء"، وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة.

وأضاف أن "الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".

ولفت سلّام إلى "ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من القيام بكامل مسؤولياته الوطنية".

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

لكن أمين عام حزب الله نعيم قاسم، أكد مرارا أن الحزب "لن يسلم سلاحه"، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.