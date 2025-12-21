الناصرة: مصاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار

أفادت مصادر محلية بأن الشاب المصاب في الثلاثينات من عمره، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى "الإنجليزي" في المدينة، لتلقّي العلاج.

أُصيب شاب بجراح خطيرة، من جرّاء إطلاق نار استهدفه بجريمة ارتُكبت في مدينة الناصرة، مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق الأحد، أصيب شابان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة جسر الزرقاء.

وقُتل رجل (49 عاما) وابنه (20 عاما) وهما من سكان يافة الناصرة في جريمة قتل مزدوجة من جرّاء تعرضهما لإطلاق نار في حيّ الكروم بمدينة الناصرة، مساء أمس السبت.

ووصلت حصيلة القتلى في المجتمع العربيّ، منذ مطلع العام الجاري إلى 247 قتيلا، في ظلّ تصاعد خطير ومتواصل للجرائم، وبضمنها الجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 205 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة.

كما سُجِّلت 13 حالة قتل، برصاص الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة، حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظلّ تواطؤ وتقاعس الشرطة والجهات الحكومية المعنية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.