مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين بورشة بناء في حيفا

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه وأصيب آخران بجروح جراء تعرضهما لحادث عمل في ورشة بناء بمدينة حيفا، صباح اليوم الإثنين.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وأقر وفاة عامل وقدم العلاجات الأولية لآخر وصفت حالته بالطفيفة، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا عاملينْ أصيبا أثناء عملهما، إذ كان أحدهما فاقدا للوعي بينما الآخر كان بوعيه، وبعد أعمال تخليص معقدة بواسطة رافعة أجرينا فحوص طبية لشاب كان بلا نبض او تنفس واضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

وأضافوا أن "العالق الثاني كان بوعيه الكامل وأصيب بجراح طفيفة، وقد قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة الإسعاف إلى المستشفى وهو بحالة طفيفة، كما وصل مصاب آخر بحالة طفيفة وجرى فحصه في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.