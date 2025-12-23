مصرع قائد الجيش الليبي محمد الحداد ومرافقيه، بتحطّم طائرة بعد إقلاعها من أنقرة؛ أفادت تقارير بأن الطائرة "كانت تقلّ رئيس الأركان العامة الليبي، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس جهاز التصنيع الحربي" بالإضافة إلى آخرين.

لقي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الحداد، وعدد من مرافقيه، مصارعهم، في وقت متأخّر من مساء الثلاثاء، أثناء عودتهم من العاصمة التركية، أنقرة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان تركيا فُقدان الاتصال بالطائرة.

وأعلن رئيس حكومة "الوحدة الوطنية الليبية"، مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، أثناء عودتهم من أنقرة، فيما أكّدت وسائل إعلام تركية، "العثور على حطام الطائرة الليبية التي سقطت بعد إقلاعها".

فيديو يوثّق ما يشتبه بأنه تحطّم طائرة، وذلك بعد إعلان #تركيا فقدان الاتصال بطائرة تقلّ قائد الجيش الليبي #محمد_الحداد بعد إقلاعها من #أنقرة.



كما أكّد وزير الداخلية التركي، "العثور على حطام الطائرة التي أقلعت من مطار أنقرة في منطقة هيمانا، قرب أنقرة".

وأفادت تقارير بأن الطائرة "كانت تقلّ رئيس الأركان العامة الليبي، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس جهاز التصنيع الحربي" بالإضافة إلى آخرين.

رئيس أركان الجيش الليبي الذي لقي مصرعه محمد الحداد (Getty Images)

وقبل الإعلان الرسميّ فن مصرع ركّابها، قال وزير الداخلية التركي: "فقدنا الاتصال بطائرة من نوع ’فالكون’، أقلعت من مطار أنقرة على متنها 5 ركاب، منهم رئيس أركان القوات الليبية"، مضيفا أن "الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، ولكن انقطع التواصل بعد ذلك".

فُقدان الاتّصال بعد نصف ساعة من الإقلاع

وذكر وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية: "تلقينا اتصالا من تركيا بشأن فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان".

آخر صور التُقطت لرئيس أركان الجيش الليبي #محمد_الحداد، الذي لقي مصرعه بالإضافة إلى مرافقيه، بتحطّم طائرة استقلّوها، بعد الإقلاع من عاصمة #تركيا #أنقرة.



وقال إن "فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان، تم بعد نصف ساعة من إقلاعها من أنقرة".

وأشار إلى أن "انتظار النتائج من تركيا، بشأن فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان، ونرجّح سقوطها".

بدوره، قال رئيس بلدية هيمانا في أنقرة، إن "البحث عن الطائرة لا يزال جاريا في منطقة وعرة، يصعب الوصول إليها برًّا"، غير أن السلطات التركية، أعلن لاحقا العثور على حطام الطائرة، مؤكّدة مصرع جميع ركّابها.

"نداء طوارئ وعطل كهربائيّ"

وذكر موقع الصناعات الدفاعية التركية، أن "الطائرة الليبية أطلقت نداء طوارئ بعد إقلاعها من مطار أنقرة، بسبب عطل كهربائي".

وأضاف أن "الطائرة الليبية قررت الهبوط اضطراريا، بسبب العطل، قبل اختفائها عن الرادار".