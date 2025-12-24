غارة تستهدف مركبة جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عنصر بحزب الله

نفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت مركبة في جنوب لبنان وتحدثت أنباء عن وقوع إصابات، فيما أعلن جيش الاحتلال مهاجمة عناصر لحزب الله.

استهدفت غارة ليل الأربعاء – الخميس، مركبة في بلدة جناتا جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة عناصر بحزب الله.

وأفاد إعلام لبناني بوقوع إصابات من جراء الغارة الإسرائيلية، مع تجدد وتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والمبرم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

من مكان استهداف مركبة في بلدة جناتا جنوبي لبنان بغارة إسرائيلية



ورصدت الوكالة اللبنانية مساء الأربعاء، تحليقا مكثفا للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق منطقة صور.

يأتي ذلك فيما يعلن الجيش الإسرائيلي بشكل يومي في الآونة الأخيرة، عن تنفيذ غارات وهجمات في الأراضي اللبنانية، يقول إنها تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله، ما تسفر عن شهداء وجرحى.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.