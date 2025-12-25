249 قتيلا عربيا هذا العام: قتيل من كفر كنا هو الثاني في الشهر الجاري

أسفرت جريمة إطلاق ارتكبت ببلدة عيلوط عن مقتل شاب (48 عاما) من بلدة كفر كنا، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 249 قتيلا بينهم اثنان من البلدة نفسها هذا الشهر.

من مكان الجريمة في عيلوط

قتل زيد نصر عيسى أمارة (48 عاما) من كفر كنا جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بينما كان يقود مركبة في بلدة عيلوط، ليل الخميس - الجمعة؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 249 قتيلا بينهم 12 خلال هذا الشهر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب متأثرا بالعيارات النارية التي اخترقت القسم العلوي من جسده.

الضحية زيد أمارة

وأظهر توثيق مصور، إضرام النار بسيارة في بلدة كفر كنا، يشتبه باستخدامها من قبل الجناة في الجريمة.

يشار إلى أن هذه جريمة القتل الثانية التي تشهدها كفر كنا خلال هذا الشهر، بعد مقتل الشاب ماهر زريقي (20 عاما) جراء تعرضه لإطلاق نار في مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

إضرام النار بسيارة في بلدة كفر كنا يشتبه بأنها استخدمت في جريمة إطلاق النار على شاب ببلدة عيلوط وإصابته بجروح حرجة



التفاصيل: https://t.co/ORnnMWwOBk pic.twitter.com/j9ZAcPj20e — موقع عرب 48 (@arab48website) December 25, 2025

ووصلت الشرطة إلى عيلوط وكفر كنا، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث وراء الجناة؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

12 قتيلا في المجتمع العربي هذا الشهر

وارتكبت 12 جريمة قتل في المجتمع العربي في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما سجلت 22 جريمة قتل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

والقتلى خلال الشهر الجاري هم: ماهر زريقي من كفر كنا، وأيوب المصالحة من شقيب السلام، ومحمد عبد الرحمن إغبارية من مصمص، وعماد بكارنة من طرعان، وزيد شلبي من إكسال، وعنان سلمان من الرملة، ورياض سالم من دير حنا، ومحمود عكاوي من طمرة، خالد ونجله مجد محاجنة من يافة الناصرة، ومحمود هيبي من بسمة طبعون، وزيد نصر عيسى أمارة من كفر كنا.

249 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربيّ، منذ مطلع العام الجاري إلى 249 قتيلا، في ظلّ تصاعد خطير ومتواصل للجرائم، وبضمنها الجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 205 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة، حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة والجهات الحكومية المعنية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.