سورية: 8 قتلى و18 مصابا بتفجير إرهابي بعبوات ناسفة في مسجد بحمص

وزارة الصحة السورية، تؤكّد "مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 في حصيلة أولية جراء انفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب في محافظة حمص"؛ جرّاء انفجار عبوات ناسفة.

المسجد الذي شهد الانفجار، في حمص، الجمعة

قُتل 8 أشخاص وأُصيب 18 أشخاص، من جرّاء تفجير بعبوات ناسفة، داخل مسجد "علي بن أبي طالب" في حيّ وادي الذهب بمدينة حمص في سورية، اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية ("سانا")، "بانفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص"، مشيرة إلى أن " قوات الأمن تفرض طوقا أمنيا في المكان".

وأكّدت الداخلية السورية "استشهاد 6 مواطنين وإصابة 21 آخرين في انفجار إرهابي، استهدف المسجد". وبعد وقت وجيز أكّد مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، "ارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص إلى 8 أشخاص، و18 مصابا، وذلك في حصيلة غير نهائية"، بحسب ما نقلت عنه "سانا".

وقبل ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن "معلومات أولية (تفيد) بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب".

وبعد ذلك بوقت وجيز، نقلت الوكالة عن الصحة السورية، تأكيدها "مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 في حصيلة أولية جراء انفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب في محافظة حمص".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين سوريين قولهم، إنّ "انفجار حمص، قد يكون ناجما عن هجوم انتحاريّ، أو متفجّرات زُرعت في المسجد".

وقال مدير الإعلام بحمص، إن "الانفجار داخل المسجد ناجم عن عبوة ناسفة".

صور من داخل المسجد المُستهدَف بتفجير العبوات الناسفة في #حمص، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين.



كما نقلت "سانا" عن مصدر أمنيّ، أن "التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في المسجد بحي وادي الذهب بحمص، ناجم عن عبوات ناسفة".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.