غارات تستهدف جنوبي وشرقي لبنان: الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله

شنّ الجيش الإسرائيليّ، الجمعة، غارات استهدفت مناطق متفرّقة في لبنان، من بينها مواقع في البقاع شرقي البلاد، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم مجمع تدريب ووحدات تابعة لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في عدة مناطق.

هذا، واستشهد أمس الخميس، 3 أشخاص، بغارتين إسرائيليتين على جنوبي وشرقي لبنان، فيما توفي عسكري متأثرا بإصابة جراء غارة سابقة، في إطار خروقات يومية لوقف إطلاق النار.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيّز التنفيذ أواخر العام الماضي، تنفّذ إسرائيل هجمات يومية على لبنان، وبخاصة جنوبيّ البلاد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

