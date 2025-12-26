نتنياهو يعلن الاعتراف الرسمي بأرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الجمعة، الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال (صومالي لاند) كدولة مستقلة وذات سيادة.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال (صومالي لاند)، الإقليم الانفصاليّ، كدولة مستقلة وذات سيادة.

جاء ذلك بحسب ما أورد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي في بيان، اليوم، مشيرا إلى أن نتنياهو "ووزير الخارجية وقّعا ورئيس جمهورية أرض الصومال، إعلانًا مشتركًا متبادلًا"، مشيرا إلى أنّ "هذا الإعلان يأتي بروح ’اتفاقيات أيراهام’ التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب".

وذكر البيان أن نتنياهو "هنّأ رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشاد بقيادته والتزامه بالعمل من أجل الأمن والاستقرار والسلام"، مشيرا غلى أنه "دعا الرئيس (لأرض الصومال) إلى إجراء زيارة رسمية إلى إسرائيل".

رئيس ما يسمّى بأرض الصومال

كما "شكر الرئيس، نتنياهو على إعلانه التاريخي، وأعرب عن تقديره الكبير لجهود رئيس الوزراء في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الإقليمي"، على حدّ وصف البيان.

وشكر "رئيس الوزراء وزير الخارجية جدعون ساعر، ومدير الموساد دافيد بارنياع، والموساد على مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين الدول، وتمنى لشعب أرض الصومال النجاح والازدهار والحرية".

وفي البيان ذاته، ورد أن "إسرائيل تعتزم توسيع علاقاتها مع جمهورية أرض الصومال على الفور؛ من خلال تعاون واسع النطاق في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

ومن جانبها، أدانت مصر والصومال وتركيا، اعتراف إسرائيل بأرض الصومال الانفصالية كدولة مستقلة وذات سيادة، وقالت إن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الصومال سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين"؛ بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المصرية.