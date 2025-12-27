252 قتيلا عربيا هذا العام بينهم 15 خلال ديسمبر: مقتل رجل في قلنسوة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة قلنسوة عن مقتل رجل (53 عاما)، لترتفع حصيلة القتلى العرب هذا العام إلى 252 قتيلا بينهم 15 خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

قتل رجل، يبلغ 53 عاما من العمر، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء السبت؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 252 قتيلا بينهم 15 هذا الشهر.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج؛ وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية علي عبد المجيد رعد

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

15 قتيلا في المجتمع العربي هذا الشهر

وارتكبت 15 جريمة قتل في المجتمع العربي في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما سجلت 22 جريمة قتل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

والقتلى خلال الشهر الجاري هم: ضحيتا الجريمة المزدوجة قرب عرب الخوالد، صباح اليوم، وماهر زريقي من كفر كنا، وأيوب المصالحة من شقيب السلام، ومحمد عبد الرحمن إغبارية من مصمص، وعماد بكارنة من طرعان، وزيد شلبي من إكسال، وعنان سلمان من الرملة، ورياض سالم من دير حنا، ومحمود عكاوي من طمرة، خالد ونجله مجد محاجنة من يافة الناصرة، ومحمود هيبي من بسمة طبعون، وزيد نصر عيسى أمارة من كفر كنا، محمد صالح خوالد وقاسم يوسف خوالد من عرب الخوالد.

252 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية اليوم إلى 252 ضحية في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف، منهم 23 امرأة، و249 مواطنا، وثلاثة مقيمين.

وتبين من المعطيات أن 214 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.

وتعكس هذه الإحصاءات الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة والسلطات الحكومية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.