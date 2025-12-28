الجيش الإسرائيلي يعلن توقيع خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري بين اليونان وقبرص وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي: "خطة العمل الثلاثية للتعاون العسكري بين اليونان وقبرص وإسرائيل، وُقِّعت الأسبوع الماضي، في قبرص، بالإضافة إلى خطط العمل بين الجيش الإسرائيلي والجيش اليوناني، وبين الجيش الإسرائيلي والجيش القبرصي، لعام 2026".

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، توقيع خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري بين اليونان وقبرص وإسرائيل، الأسبوع الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "خطة العمل الثلاثية للتعاون العسكري بين اليونان وقبرص وإسرائيل، وُقِّعت الأسبوع الماضي، في قبرص، بالإضافة إلى خطط العمل بين الجيش الإسرائيلي والجيش اليوناني، وبين الجيش الإسرائيلي والجيش القبرصي، لعام 2026".

وقال إن "الوفد الإسرائيلي، برئاسة عميت أدلر، اجتمع في نيقوسيا مع نظرائه اليونانيين والقبرصيين، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي المشترك للجيوش الإسرائيلية واليونانية والقبرصية".

وبحسب البيان، فإنّ "الخطط تتضمن مناورات وتدريبات مشتركة، وفرق عمل في مختلف المجالات، وحوارًا عسكريًا إستراتيجيًا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من بين أمور أخرى".

أثناء توقيع الاتفاق العسكريّ بين الدول الثلاث

وعَدّ الجيش الإسرائيليّ، أن "توقيع هذه الخطط يمثّل خطوة أخرى نحو تعميق التعاون العسكري بين الدول، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة شرق المتوسط".

وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل واليونان وقبرص اتفقت على توسيع التعاون العسكري والأمني بينها، في رسالة موجّهة إلى جهات إقليمية، في مقدمتها تركيا من دون أن يذكرها بالاسم.

وجاءت تصريحات نتنياهو يومها، خلال مؤتمر صحافي عقده بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، في ختام قمة مشتركة عُقدت في القدس المحتلة.

ووجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية رسالة تحذير مباشرة من دون تسمية، إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قائلًا: "إلى أولئك الذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا، أقول: انسوا ذلك. هذا لن يحدث. لا تفكروا حتى بالأمر".

وأضاف: "نحن ملتزمون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، وهذا التعاون يعزّز قدراتنا. معًا، كديمقراطيات في شرق البحر المتوسط، سنعزّز الأمن والازدهار والحرية".