كاتس يعلن اعتقال "قائد حماس" في إيطاليا و6 قياديين بمساعدة معلوماتيّة إسرائيليّة

أعلن وزير الأمن الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، اعتقال من وصفه بـ"قائد حماس" في إيطاليا، و6 قياديين من الحركة، بمساعدة معاوماتيّة إسرائيليّة.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارو الأمن الإسرائيلية، مساء الأحد، وذكرت أن "المساعدة الإسرائيلية بالمعلومات والأدلة التي قدمتها لأجهزة إنفاذ القانون في إيطاليا، قد أدّت إلى التحقيق مع قائد حماس في إيطاليا واعتقاله، بالإضافة إلى 6 ناشطين بارزين آخرين في الحركة" في ما وصفت أنه "ضربة قوية لبنية حماس التحتية في أوروبا".

وذكر البيان أنّ "فرقة عمل مشتركة من مقر مكافحة الإرهاب الاقتصادي بوزارة الأمن، وشعبة الاستخبارات بالشرطة الإسرائيلية، وشعبة استخبارات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)؛ قدّمت عبر قنوات معتمدة ومتفق عليها، معلومات وأدلة إلى سلطات إنفاذ القانون في إيطاليا، وذلك في إطار تحقيق يستهدف بنية حماس التحتية في إيطاليا".

وأضاف أن "التحقيق أسفر عن اعتقال سبعة من عناصر حماس في إيطاليا، من بينهم رئيس الحركة في إيطاليا، محمد حنون، وهو شخصية بارزة في قيادة حماس في أوروبا، وعضو في قيادة حماس في القارة".

وأشار البيان إلى أنه "خلال العملية، صادرت سلطات إنفاذ القانون في إيطاليا، أصولا وأموالا وممتلكات".

وزعم أن "التحقيقات وتشير إلى أن المتورطين عملوا بشكل ممنهَج على جمع وتحويل الأموال إلى الجناحيْن المدني والعسكري لمنظمة حماس".

وفي البيان ذاته، قال وزير الأمن الإسرائيليّ، إن عناصر حماس "وكل من يسعى لإلحاق الأذى بنا، ليس ولن يكون لهم ملاذ آمن، لا في الشرق الأوسط ولا في أوروبا"، مضيفا: "ستتحرك إسرائيل بحزم للوصول إلى كل من يدعم الإرهاب الذي يستهدفنا، ومن يظن أنه يستطيع تمويل الإرهاب والاختباء في الخارج فهو واهم"، وفق وصفه.

ويأتي إعلان كاتس، الأحد، فيما كانت نيابة متخصصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة الإيطالية روما، قد أعلنت أمس السبت، اعتقال تسعة أشخاص بشبهة جمع الأموال لصالح حركة حماس، في قضية قالت السلطات إنها تتعلق بشبكات مالية عملت تحت غطاء نشاطات خيرية.

وأفاد بيان الادعاء بأن المعتقلين على صلة بثلاث منظمات خيرية، ويُشتبه في تورطهم بجمع أموال وتحويلها بطرق غير قانونية لدعم حركة حماس.

وذكر البيان أن التحقيقات تشير إلى تحويل نحو سبعة ملايين يورو إلى جمعيات مقرها في قطاع غزة، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو داخل إسرائيل.