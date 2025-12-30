شهيد و4 إصابات بإطلاق الاحتلال النار على مركبة جنوب نابلس

أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة بين بلدتي عينابوس وعوريف جنوب نابلس، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين، وقد انقلبت المركبة بهم واشتعلت النار بها.

صورة تظهر المركبة المستهدفة وجنود الاحتلال في المكان

استشهد شاب وأصيب 4 آخرين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة بين بلدتي عينابوس وعوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأظهر توثيق مصور، اشتعال النار بالمركبة بعد انقلابها جراء تدهورها بعد تعرض وإصابة مستقليها برصاص الاحتلال.

اللحظات الأولى بعد انقلاب مركبة واشتعال النار بها إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليها بكثافة بين قريتي عينابوس وعوريف جنوب نابلس



التفاصيل: https://t.co/vCLwmxvXbJ pic.twitter.com/WbVi2ebplS — موقع عرب 48 (@arab48website) December 30, 2025

وأبلغ الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أولي له عن 3 إصابات خطيرة جراء استهداف المركبة برصاص الاحتلال، قبل أن يعلن لاحقا نقل مصابين اثنين إلى مستشفى رفيديا وهما يعانيان من عدة رصاصات.

وقال إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى مصاب رابع وصفت حالته بالحرجة، ولاحقا أعلن عن تعامله مع شهيد و4 إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال قتل فلسطيني بادعاء "محاولته دهس قوة له أثناء عملها في منطقة عينابوس"، وقال إنه لم تسجل إصابات بين جنوده.

إلى ذلك، أصيب فلسطيني مساء الثلاثاء بجروح نتيجة إصابته بقنبلة صوت في بلدة عوريف.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وجابت شوارعها، وأطلقت قنابل الصوت تجاه أحد المنازل ما أدى لإصابة مواطن بوجهه وجرى نقله لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عراق بورين جنوب المدينة، وجابت شوارع القرية وأجرت جولة استفزازية بين منازل المواطنين.