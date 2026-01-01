محليات | أخبار محلية
01/01/2026 - 08:00

الناصرة: 12 مصابا بينهم حالات خطيرة إثر انفجار في محلّ تجاريّ

إصابة 12 شخصا، جرّاء انفجار وقع في محل تجاريّ بمدينة الناصرة؛ الشرطة تقول إنها "تلقت بلاغًا عن دويّ انفجار واندلاع حريق في أحد المحال بمدينة الناصرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بجروح متفاوتة".

بالقرب من موقع الانفجار في الناصرة

أُصيب 12 شخصا، جرّاء انفجار وقع في محل تجاريّ بمدينة الناصرة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "تلقت بلاغًا عن دويّ انفجار واندلاع حريق في أحد المحال بمدينة الناصرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بجروح متفاوتة"، مشيرة إلى أنه "تم نقلهم لتلقي العلاج".

وأضافت أن "قوات الشرطة تعمل في المكان وتحقق في ملابسات الانفجار، فيما لم تتضح بعد خلفية الحادث".

ووفقا للشرطة في بيان لاحق، فإن الانفجار في الناصرة "ناتج عن تسرب غاز داخلي في المكان، وليس نتيجة عمل جنائي أو هجوم متعمد".

وأشارت الشرطة إلى أنه "من خلال التحقيقات الميدانية الأولية لم تُكشف أدلة على شبهات جنائية أو مواد متفجرة مرتبطة بإرهاب أو اعتداء، وأن كل الاحتمالات بما فيها تسرب الغاز تُراجع ضمن التحقيقات الجارية".

وقال طاقم "نجمة داود الحمراء" الطبيّ، إنه "عند تمام الساعة 11:53 مساءً، ورد بلاغ عن وقوع انفجار في الناصرة"، مضيفا أن مسعفيه "قدّموا العلاج الطبي وأجلوا 11 مصابًا إلى مستشفيات: ’الإيطالي’ و’الإنجليزي’ و’هعيمك’".

وأضاف أن "من بينهم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا في حالة خطيرة، وهو واعٍ، ومصاب بضربة على الرأس، وشاب يبلغ من العمر 30 عامًا في حالة متوسطة، وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية تغطّي نحو 10% من جسده".

وبالإضافة إلى ذلك، أكّد البيان، أن هناك "9 مصابين في حالة طفيفة. كما نُقل مصاب آخر إلى المستشفى الإيطالي في حالة خطيرة".

