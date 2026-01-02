ترامب يلوّح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذّر من تجاوز "خطّ أحمر"

ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستتدخل "لإنقاذ" المتظاهرين في إيران في حال قامت السلطات بقتلهم؛ ويأتي ذلك فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران، بسبب التدهور الاقتصادي، وامتدت إلى محافظات ريفية، في وقت أكدت السلطات مقتل سبعة أشخاص حتّى الآن.

لوّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتدخل أميركي في حال قتلت السلطات الإيرانية مشاركين في الاحتجاجات التي بدأت هذا الأسبوع على خلفية معيشية، في خطوة اعتبرت طهران أنها ستكون تجاوزا لـ"الخط الأحمر" وتؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وبدأ تجّار في طهران حركة الاحتجاج، الأحد، رفضا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي وانهيار سعر صرف العملة، وما لبثت أن انضمّت إليها شرائح أخرى من المجتمع، وتوسّعت إلى مناطق أخرى.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتدخل لإنقاذهم"، مضيفا "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك".

وردّ مسؤولان إيرانيان كبيران بالتحذير من تداعيات أي خطوة أميركية.

وكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "على ترامب أن يدرك أن أي تدخل أميركي في هذا الشأن الداخلي، سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وتدمير المصالح الأميركية".

وأضاف أنه "يجب أن يعلم الشعب الأميركي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة، وعليهم أن يولوا اهتماما بسلامة جنودهم".

بدوره، حذّر علي شمخاني، مستشار المرشد الإيرانيّ الأعلى، علي خامنئي، من أن أيّ تدخّل أميركيّ، سيكون تجاوزا "للخط الأحمر".

وكتب في منشور أنّ "أمن إيران القومي خطّ أحمر، وليس موضوعا لتغريداتٍ متهورة".

وأضاف أن "الشعب الإيراني يعرف جيدا تجربة ’الإنقاذ’ الأميركية... أي يدٍ تدخلية تمسّ أمن إيران بأعذارٍ واهية، وقبل أن تتمكن من الوصول، ستلقى رد فعلٍ يبعث على الندم وستُقطع".

يأتي ذلك فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران، أمس الخميس، بسبب التدهور الاقتصادي، وامتدت إلى محافظات ريفية، في وقت أكدت السلطات مقتل سبعة أشخاص، بينهم محتجون وأفراد من قوات الأمن، في أولى حالات الوفاة التي يتم تسجيلها منذ اندلاع التظاهرات.

وأفادت السلطات بأن حالتي وفاة سُجلتا الأربعاء، فيما قُتل خمسة آخرون الخميس، في أربع مدن تقطنها غالبية من الأقلية العرقية اللورية.

وتُعد هذه التظاهرات الأكبر في إيران منذ احتجاجات عام 2022 التي أعقبت وفاة مهسا أميني (22 عامًا) أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، على خلفية عدم التزامها بالحجاب "بشكل مناسب". ومع ذلك، لم تنتشر الاحتجاجات الحالية على نطاق البلاد، ولم تصل إلى حدة احتجاجات 2022.

وسُجّلت أعنف المواجهات في مدينة أزنا بمحافظة لرستان (نحو 300 كيلومتر جنوب غرب طهران)، حيث أظهرت مقاطع مصورة عبر الإنترنت اندلاع حرائق في الشوارع، ترافقت مع أصوات إطلاق نار، فيما هتف المحتجون: "يا للعار! يا للعار!"

ويرجح مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى تشديد القبضة الأمنية من قبل السلطات الإيرانية في الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة. واستندت وسائل إعلام أخرى، من بينها منصات مؤيدة للإصلاح، إلى تقرير "فارس"، بينما لم تعترف وسائل الإعلام الرسمية بشكل كامل بحجم العنف في تلك المناطق أو في مناطق أخرى. ولم يُعرف بعد سبب غياب تغطية أوسع للاضطرابات، غير أن صحفيين كانوا قد تعرّضوا للاعتقال سابقًا خلال احتجاجات عام 2022 بسبب تقاريرهم.

وفي مدينة لوردجان بمحافظة تشهارمحال وبختياري، أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت متظاهرين في أحد الشوارع، مع سماع دوي إطلاق نار في الخلفية. وتطابقت المشاهد مع معالم معروفة في المدينة، الواقعة على بُعد نحو 470 كيلومترًا جنوب طهران.

ونقلت "فارس" عن مسؤول لم يُكشف عن هويته قوله إن شخصين قُتلا في احتجاجات الخميس. فيما أفاد مركز "عبد الرحمن بوروماند" لحقوق الإنسان، ومقره واشنطن، بمقتل شخصين آخرين من المتظاهرين في نفس المدينة، ونشر صورة ثابتة تظهر ما يبدو أنه شرطي إيراني يرتدي سترة واقية ويحمل بندقية صيد.

وفي فولادشهر بمحافظة أصفهان، أفادت وسائل إعلام رسمية بمصرع رجل يوم الخميس، بينما نسب نشطاء مقتله إلى إطلاق النار من قِبل الشرطة على المتظاهرين.