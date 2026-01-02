غارات إسرائيلية جنوبيّ لبنان: الاحتلال يعلن استهداف مجمّع تدريب ومنشآت عسكرية لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمع تدريب تابع لوحدة "قوة الرضوان" ومنشآت عسكرية لحزب الله؛ وكالة الأنباء اللبنانية: "الطيران الحربيّ الاسرائيليّ، نفّذ عدوانا جويًّا، حيث شنّ سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفا سهل عقماتة، وأطراف الريحان في منطقة جبل الريحان"، ومواقع أُخرى.

شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على مواقع في جنوب لبنان، مُعلنا استهداف مجمع تدريب تابع لوحدة "قوة الرضوان" ومنشآت عسكرية لحزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية على بلدة أنصار قضاء النبطية، أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأنّ "الطيران الحربيّ الاسرائيليّ، نفّذ عدوانا جويًّا، حيث شنّ سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفا سهل عقماتة، وأطراف الريحان في منطقة جبل الريحان".

وأضافت أن جيش الاحتلال "أتبعها بعدة دقائق، بسلسلة غارات عنيفة، مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتَيّ أنصار والزرارية، ملقيا عددا من الصواريخ من نوع ’جو -أرض’".

كما "تعرضت الوادي الواقعة بين بلدتي كفروة وعزة في قضاء النبطية لـ3 غارات جوية معادية"، بحسب الوكالة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "يواصل هجماته على حزب الله في جنوب لبنان، حيث تم استهداف مجمع تدريب تابع لوحدة ’قوة الرضوان’، ومنشآت عسكرية".

وذكر أنه الغارات التي شنّها، استهدفت "بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان".

وأضاف أنه "في إطار هذه الهجمات، استهدف الجيش الإسرائيلي مجمّعًا تدريبيًا كانت تستخدمه وحدة ’قوة الرضوان’ التابعة لحزب الله لتدريب عناصره، بهدف التخطيط والتنفيذ لعمليات ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ، ومواطني إسرائيل".

ولفت إلى أن "التدريبات في المجمّع تضمّنت تدريبات على الرماية، واستخدام الأسلحة".

كما "تم استهداف منشآت عسكرية كانت تُستخدم لتخزين الأسلحة لأنشطة حزب الله، خلال الفترة الماضية"، بحسب البيان.

وقال جيش الاحتلال الذي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بشكل شبه يوميّ، إن "البنى التحتية التي استُهدفت، والتدريبات العسكرية التابعة لحزب الله، تُشكّل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا لإسرائيل"، مضيفا أنه "سيواصل العمل على إزالة أي تهديد".