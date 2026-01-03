عرابة البطوف: إصابة حرجة لشاب بإطلاق نار والمشتبه قريبه

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة عرابة في منطقة البطوف عن إصابة شاب بجروح وصفت بالحرجة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة البطوف، مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الاشتباه يدور حول قيام شخص بإطلاق النار على قريبه.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

عرابة البطوف: من مكان الجريمة التي أسفرت عن إصابة شاب بجروح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار



التفاصيل: https://t.co/4FgFCVEuYi pic.twitter.com/Yccy9K7AU8 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 3, 2026

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة، ووصلت إلى المكان لاعتقال المشتبه به الذي تحصن داخل منزل.

وفي النقب، أصيب شاب (23 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة بئر السبع.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

يأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل بالتصاعد والاستفحال في المجتمع العربي، إذ سجلت جريمة قتل منذ بداية العام الجديد 2026 راح ضحيتها الشاب عدي صقر أبو عمار من قلنسوة، كما توفي الشاب عبد الرحمن عماد العبرة من الرملة مطلع العام متأثرا بإصابته بجريمة طعن قبلها بنحو أسبوعين.

وسجل العام 2025 المنصرم حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، التي راح ضحيتها 252 مواطنا وسط تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة وتقاعسها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.